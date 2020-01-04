Libyalı general Hafter dış müdahaleye karşı cihat ilan etti

TBMM’de, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek için asker göndermeyi öngören tezkerenin 2 Ocak’ta kabul edilmesinin ardından ‘karşı cephe’deki General Halife Hafter, dış müdahaleye karşı cihat ve seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

Yayınladığı bir videoyla halka seslenen General Hafter, “Bugün cihat ve genel seferberlik ilan ediyoruz. Hem erkeklere hem kadınlara, hem askerlere hem sivillere silah temin edilecek” dedi.

Hafter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türk ordusunu ölüme gönderdiğinden emin olduğunu’ söyledi.

Türkiye, Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası’ imzalamıştı. (HABER MERKEZİ)