02 Ocak 2020 09:04

Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

sahil kenarında bekleyen insanlar ve dumanla kaplı hava

Fotoğraf: DHA

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    Avustralya’daki yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15’e yükseldi. Haber sitelerinden yer alan bilgilere göre yetkililer, eyaletin güneyindeki Conjola Gölü'nde 3 cesede daha ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

    Sahil kasabası Mallacoota'daki yangının orman ve çayırlık alanlarda etkili olması ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçraması nedeniyle deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği belirtildi.

    Yangından etkilenen yerlerde 175'ten fazla ev yok olurken elektriğin kesilmesi ve yolların kapanması sebebiyle söz konusu gemi ve uçakların su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığı kaydedildi.

    Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle son birkaç ayda yaklaşık 5 milyon hektarlık alan ve 1000'den fazla ev yok olmuştu. (Perth/AA)

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    Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
    Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

    Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

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