04 Ocak 2020 04:05

400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor

Brüksel'in sembolü "İşeyen Çocuk"un ilginç bir tarih yolculuğu var. Heykelin anlamı konusunda değişik rivayetler söz konusu. Değişmeyen ise çocuğun Brüksel'in ortasında işemeye devam etmesi.

İşiyen çocuk heykeli

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Yücel ÖZDEMİR

    Yolu Brüksel'e düşenler merkezi tren istasyonunda inip tarihi eski şehre doğru ilerledikçe, mutlaka Manneken Pis'i (İşeyen Çocuk) anıtını görür. Zira 61 cm büyüklüğündeki bu küçük bronz heykeli görmemek mümkün değil. Çünkü etrafında toplanan insan kalabalığı doğal olarak dikkatleri "İşeyen Çocuk"a yöneltir. Çoğunluğu yabancı olan turist kafileleri dakikalarca, l’Etuve ve Chêne sokaklarının birleştiği yerde, demirden parmaklıklarla korunan heykelin önünde durarak İşeyen Çocuk'u seyreder.

    Sadece bu da değil. Dükkan vitrinlerini İşeyen Çocuk'tan çikolatalar, maskotlar, maketler, süsler. Bu nedenle Brüksel'e dair bir anıyı götürmek isteyenlerin yanlarında bir "İşeyen Çocuk" götürmeleri adeta kaçınılmaz. Verilen bilgilere göre, yılda 6 milyon turist İşeyen Çocuk'u ziyaret ediyor.

    Peki bugün dünyanın pek çok ülkesinden yolu Avrupa'nın başkenti Brüksel'e düşenlerin görmeden edemediği ya da görmeden geri dönmediği "İşeyen Çocuk" neden ve ne zamandan beri bu köşede duruyor? Nasıl Brüksel'in sembolü haline geldi?

    Turistler için çıkarılan el kitapçıklarında yer alan bilgilere göre, Barabantça'dan gelen "Manneken Pis" adını almadan önce Fransızca “Petit Julien” olarak biliniyormuş ve bundan tam 400 yıl önce 1619'da yapılmış.

    Rivayetlerden birine göre Brüksel'i bu oğlan çocuk kurtarmış. Bu hikayede, o zamanlar Brüksel’deki düşmanlar geri çekilir gibi yaparlarken aslında kentin altına barut yerleştirmişler. Julien isimli küçük çocuk alev alan fünyeyi görür ve çabucak üzerine işeyerek söndürür. Bunun üzerine büyük bir faciayı önleyen bu çocuk, kahraman ilan edilerek heykeli dikilir.

    Bir diğer rivayette ise, öfkeli bir cadının heykeli lanetlediğinden söz edilir. Lanetlemesi ile sonsuza kadar işeyecek olan çocuğu gören adam, yaptığı heykel ile çocuğun yerini değiştirdi. Bir diğer senaryoya göre ise cadı başarılı oldu, çocuğu sonsuza kadar lanetledi ve onu taşa çevirdi.

    İşeyen Çocuk’un aslında iki yaşındayken düşman askerlerin üzerine işeyen Leuven’in genç III. Dük Godfrey olduğuna dair bir öykü de var. Babasının kalesinden kaçar, Brüksel’deki diğer çocuklarla oyun oynar ve en sonunda ünlü bir sokağın köşe başında bulunur.

    Barabant Dükalığı döneminde Brükselli Heykeltıraş Jerome Duquesnoy tarafından 30 Ren Dükatı karşılığında yapılan ve daha önce bugünkü alanda yer alan çeşmenin bir parçası olan su taşıyan çocuk motifi, bugünküne benzeyen bronz heykel ile değiştirildi. Böylece 15. yüzyıldan itibaren İşeyen Çocuk heykeli yer almaya başladı.

    İşeyen çocuk heykeli

    Fotoğraf: Pixabay

    ÇALINAN HEYKEL

    İşeyen Çocuk, tarih boyunca birçok kez çalındı. 1745 yılında İngiliz askerleri tarafından çalındı, ancak Geraardsbergen şehrinde bulundu. Geraardsbergen’in yardımsever insanlara teşekkür etmek için heykelin kopyasının şehre getirildiği iddia edildi, ancak kentin 1459’dan beri bir İşeyen Çocuk'u vardı. Her iki kent arasında yüzyıllardır en eski heykele sahip olduklarına dair hâlâ süregelen bir rekabet var.

    1747’de ise bu kez Fransız ordusu tarafından çalındı. Brükselliler ise bu duruma isyan etti ve neredeyse büyük bir ayaklanma başlatacaklardı. Kral  XV. Louis askerlerinin yaptığını telafi etmek için İşeyen Çocuk’a altınla işlenmiş güzel kıyafetler verdi. Duquesnoy’un yaptığı heykel 1817’de tahrip edildi ve Lycas adındaki özgür kalmış bir köle tarafından çalındı. Sonra parçalar bir kalıp yapmak için bulundu ve yapıştırıldı. Sokaktaki anıt bugün 24 saat kamera ve alarmla hırsızlardan korunuyor.

    Bugün insanların gördüğü heykel ise 1965'te yapılan bir kopya. Kopyası yapıldıktan birkaç ay sonra orijinal heykel kırık olarak Brüksel’deki kanalların birinde bulundu ve şu anda Grand Place’deki Maisondu Roi’de muhafaza ediliyor. Ancak bu heykelin gerçek olmadığı ileri sürüldü. Ardından üzerinde 2015 yapılan bir incelemenin ardından bronz heykel altın bir kaide üzerine yerleştirildi.

    Wikipedia'da yer alan bilgilere göre, 1388'de Brüksel'deki St. Michael ve St. Gudula kiliselerin arşivindeki metinlerde l’Etuve ve  Chêne caddelerinin bulunduğu yerde “Julianekensborre” diye adlandırılan bir taş heykelden söz ediliyordu. O dönemde kentin su ihtiyacını karşılamak için pek çok yerde çeşmeler yapılmıştı. Taştan heykeller de bu çeşmelerin bir parçasıydı. “Manneken Pis” adı ise ilk kez Brüksel Belediye Arşivindeki bir belgeye göre 1450 yılında yer alıyor.

    İşeyen çocuk heykeli

    Fotoğraf: Pixabay

    BUGÜNKÜ MİSYONU

    Eski yüzyıllarda “kahramanlık” ve “haylazlık” addedilen “Manneken Pis” bugünse düşünce özgürlüğü, direniş ve medeni cesaretin sembolü olarak görülüyor. Zira sokak ortasında işemek sıradan bir durum değil. 22 Mart 2016'da Brüksel'de yapılan terör saldırısından hemen sonra sosyal medyada İşeyen Çocuk'un teröristlerin üzerine işediğini gösteren görseller yayıldı. Hitler faşizmi döneminde Almanya'nın Belçika'yı işgaline tepki olarak bu İşeyen Çocuk'un Alman askerileri ve faşizmi temsil eden ‘gamalı haç’ın üzerine işediği görseller paylaşılmıştı. 

    Denebilir ki, günümüzdeki İşeyen Çocuk, siyasi gelişmelere ve olaylara duyarlı ve tepki veriyor. Bunu giydirilen kıyafetlerde de görmek mümkün. Belçika milli takımı bir ülkeyle oynadığında milli forma giydiriliyor. Yine ünlülerin doğum gününde ise onların kıyafetleri giydiriliyor. Bu nedenle kim olmamış ki, “İşeyen Çocuk” bugüne kadar: Elvis Presley, Mozart... Tam 950 farklı kostümün olduğu ifade ediliyor. Kostümler Şubat 2017'de açılışı yapılan GardeRobe Menneken Pis müzesinde sergileniyor. İşeyen Çocuk'u giydirmek isteyenler için belediye başkanı ve ilgili meclisin onay vermesi gerekiyor. Politik, dini ve ticari amaçla giydirmek ise yasak. Giydiren ülkeler arasında ise Japonya başı çekiyor.

    İşeyen çocuk heykeli

    Fotoğraf: Pixabay

    GÜNDE 1500-2500 LİTRE SU HARCIYORDU

    Brüksel'in yerel yönetimi İşeyen Çocuk anıtının günde 10 hanenin kullanımına eşdeğer olan 1500-2500 litre suyun kanalizasyon sistemine karıştığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. İşeyen Çocuk heykelinin içine ölçüm aletleri koyan enerji teknisyeni Régis Callens, “Biz çeşmenin kapalı devre olduğunu ve su tüketmediğini sanıyorduk. Meğerse günde 2500 litreye varan suyu kanalizasyon sistemine gönderiyormuş” dedi.

    Bunun üzerine bu yılın mart ayında çeşmeye, dışarı akan suyu toplayıp İşeyen Çocuk heykeline geri gönderen bir sistem takıldı. Daha sonra kalıcı kapalı devre sistemine geçilecek. Bu müdahale için Brüksel Milletvekili Benoît Hellings şunları söyledi: "Gururla söyleyebiliriz ki 400 yıldır ilk kez Manneken Pis temiz içme suyu işemiyor. Belediye benzeri israfları önlemek için tüm çeşmeleri denetleyecek. Okullarla spor merkezlerindeki içme suyu tesislerini de gözetime alacağız. Bir örnek oluşturup Bürksel'deki herkesi su tüketimine dikkat etmeye teşvik edeceğiz."

    Yararlanılan Kaynaklar: Wikipedia ve "Belçika’nın Simgesi Manneken Pis Çeşmesi’nin Hikayesi"

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Öğrenci topluluklarından provokatif yazılamaya tepki: Bu tehdit bütün ODTÜ'ye
    SONRAKİ HABER

    Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim
    YAZARLAR
    Ender İMREK
    Ender İMREK

    ABD'nin Kasım Süleymani suikasti ve gösterdikleri

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Vatanseverlik nedir?

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Emekçinin gücü

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - I

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    2020 adaylar turnuvası

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Ortadoğu Savaşı’nda yeni bir hamle

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Dış politikaya "Kurtlar Vadisi" motivasyonu mu yön veriyor?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Libya'ya gidecek askerler kimin çıkarlarını koruyacak?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler, iki 2020’den birini tercih edebilir!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Coğrafya kader mi?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Ücretiniz ödenmiyorsa icra takibi başlatabilir ya da alacak davası açabilirsiniz

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    2020'lere dair senaryolar

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Üniversitelerin senato gündemine kadar belirleyen total totaliterlik aracı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Hayatı anlamlı kılmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor

    Brüksel'in sembolü "İşeyen Çocuk"un ilginç bir tarih yolculuğu var. Heykelin anlamı konusunda değişik rivayetler söz konusu. Değişmeyen ise çocuğun Brüksel'in ortasında işemeye devam etmesi.

    Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim
    Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim

    İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Başkanı Quim Torra'nın görevden alınmasına karar verdi. Torra, "Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir" dedi.

    Sağlıkta şiddet sürüyor: Bakırköy'de bir doktor darbedildi
    Sağlıkta şiddet sürüyor: Bakırköy'de bir doktor darbedildi

    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusu olmayan hastaya öğleden sonra bakabileceğini söyleyen doktor darbedildi.

    Donald Trump: Kasım Süleymani, talimatımla öldürüldü
    Donald Trump: Kasım Süleymani, talimatımla öldürüldü

    “ABD ordusu, Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü” diyen ABD Başkanı Donald Trump, bunu savaş başlatmak için değil savaş bitirmek için yaptığını öne sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor
    ABD, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor

    ABD Savunma Bakanlığı, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Ortadoğu'ya sevk ediyor.

    Amerikan Emek Partisinden Kasım Süleymani açıklaması: Emperyalist müdahaleye hayır!
    Amerikan Emek Partisinden Kasım Süleymani açıklaması: Emperyalist müdahaleye hayır!

    ABD’nin İranlı Komutan Kasım Süleymani’yi Irak’ta öldürmesine tepki gösteren Amerikan Emek Partisi, “İran’a, bölgeye ve dünyaya emperyalist müdahaleye hayır” açıklaması yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

    Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Uğur Kurban, Denizli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi
    Dünyadan ABD’nin Kasım Süleymani’yi hedef almasına tepkiler geldi

    ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i hedef almasına dünyadan tepkiler geldi.

    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

    Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Uğur Kurban, Denizli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor

    İzmir’in Kültür Park’tan sonraki en büyük yeşil alanlarından olan Hasan Ağa Bahçesi’ndeki ağaçların kurumaya başlaması halkta endişeye yol açıyor.

    AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki
    AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, son dönemde Nazilli'de görev yapan kamu görevlilerinin AKP milletvekillerinin baskı ve sürgün tehdidine maruz kaldığını açıkladı.

    CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?
    CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

    Denizlili emekçiler, “Artık hesap yaparak işin içinden çıkamıyoruz. Günlük 10 lira bir çocuğun harçlığı bile etmiyor. Temennimiz o ki 2020 yılında tükettiğimiz şeylere zam yapılmasın” dedi.

    Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı
    Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı

    Gürsoy Turan yazdı: Sahte sigortalı çalıştırılmış olmalarının zamanla açığa çıkması, duyanlara pes artık dedirtirken, tekstil işçileri için bardağı taşıran son damla olabilir.