Ankara Kadın Platformu, Las Tesis gözaltılarına tepki gösterdi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde Las Tesis dansı yapan kadınların, Türkiye Gençlik Birliğinin (TGB) tarafından hedef gösterilmesi ve gözaltına alınmalarına tepki gösteren Ankara Kadın Platformu, “Kadın düşmanlarının karşısında mor boyalarımızla, isyanımızla çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Kadın Platformu üyeleri, geçen hafta TGB'nin hedef göstermesinin ardından Cebeci Kampüsü'nde Las Tesis dansı yaptıkları için gözaltına alınan kadınlarla dayanışmak amacıyla Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Platform adına konuşan Ankara Üniversitesi öğrencisi Nazlı İkray Öztay, dünyanın her yerine yayılan dans eylemini Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Ancak eyleme iki gün kala TGB adında, tarihi boyunca işbirlikçilik ve yandaşlıktan başka bir vasfı bulunmayan grup, kadın düşmanlığını gizlemeden yaptığı basın açıklamasında, eylemi planlayan kadınları akla hayale sığmayacak iftiralarla suçlamış, ötekileştirici ve ayrıştırıcı tutumuyla kampüs içerisindeki birçok öğrencinin ve akademisyenin tepkisini üzerine çekmiştir" dedi.

Üniversite değerleri dışında, kadın düşmanı bir açıklamanın kampüslerinde yapılamayacağını söyleyen ve TGB’yi mor boyalarla karşılayan kadınların hemen ardından 24 Aralık 2019 tarihinde polis tarafından apar topar gözaltına alındığını belirten Öztay, "Kadınlar, hukuksuz bir şekilde 7 saat gözaltında tutulmuş, avukatlarıyla görüşmeleri olabildiğince ertelenmiştir” dedi.

"İSYAN DEVAM EDECEK"

Öztay, “Kadınlar bundan önce tecavüzcülere af yasasını nasıl geçirtmediyse, kadın düşmanı politikalara karşı her gün inatla isyanlarını sokağa taşıdıysa yine iktidarın karşısında dikileceklerdir. Kampüslerde, işyerinde, sokakta, evde hayatımızın her yerinde kadın düşmanlarının karşısında mor boyalarımızla, isyanımızla çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (Ankara/MA)

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