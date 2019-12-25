Ankara Üniversitesinde #LasTesis engellendi, 8 öğrenci gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde "Las Tesis" dansı yapmak isteyen kadınları polis engelledi; 5 kadın, 3 erkek öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde kadınların yapmak istediği "Las Tesis" dansına polis izin vermedi.

Kampüsün içerisine giren polis öğrencileri Siyasal Bilgiler Fakültesinin arka bahçesinde gözaltına aldı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınları değil katilleri engelle” sloganı atan kadınların yanı sıra kampüs içerisinde erkek öğrenciler de gözaltına alındı. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

TGB HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri Ankara Üniversitesinde yapılmak istenen "Las Tesis"e karşı dün açıklama yapmış, “Kiminle dans ettiğinizin farkında mısınız?” pankartıyla şiddeti protesto eden kadınları hedef almıştı. TGB açıklamasında "Las Tesis" dansı adı altında devlet düşmanlığı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu dansın derdi Türk kadınının sorununu çözmek değildir. Emperyalizmle mücadele eden devleti, polisi, yargıyı tecavüzcü ve katil ilan etmek; yüzlerce kadınımızı sokak ortasında öldüren PKK ve FETÖ ile dans etmektir” demişti. (Ankara/EVRENSEL)

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