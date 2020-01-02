Kırşehir'de iş kazası: Kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

Kırşehir'de kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Kırşehir Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler Sefa Aydoğan (55) ve Halim Şahin (49), Yenice Mahallesi'nde kanalizasyon arızasını gidermek için açılan 4 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aydoğan ve Şahin'i işçilerin de yardımıyla çukurdan çıkardı. Yaralanan işçiler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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