Yıldız Cam fabrikasındaki iş cinayeti: Nedeni ağır koşullar

İstanbul Ümraniye'deki Yıldız Cam fabrikasında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili açıklama yapan DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, kriz sonrası fabrikada 3 vardiyanın iki vardiyaya düşürüldüğünü belirtti. Sarıkaş, "İşçilerin iş yükü arttı, bu ağır koşullar, iş cinayeti gibi bir facianın ortaya çıkmasına yol açtı" dedi.

Yaşamını yitiren İsmail Özen’in ailesine baş sağlığı dileyen Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, "Yıldız Cam fabrikasında işçiler çok ağır çalışma koşulları altında ve düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmıyor. Yaşanan bu patlama da işçilerin güvenli olmayan ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığının en büyük ispatıdır. İşyerinde daha önce de defalarca iş kazaları yaşandı. Patronun kâr hırsı yüzünden, Yıldız Cam işçilerinin canı hiçe sayılmaya devam ediyor" dedi.

"APAÇIK İŞ CİNAYETİDİR"

Krizin derinleşmesiyle birlikte Yıldız Cam’da 3 vardiya olan çalışma düzeninin 2 vardiyaya düşürüldüğünü aktaran Sarıkaş, "İşveren, az işçiyle daha çok iş çıkarma dayatmasıyla hareket ediyor. İşçilerin iş yükü artmış durumda. Fabrikada tüm bu ağır koşullar, iş cinayeti gibi bir facianın ortaya çıkmasına yol açtı. Yıldız Cam fabrikasında yaşanan ne ‘fıtrat’, ne de ‘kaza’dır. Bu apaçık iş cinayetidir" ifadelerini kullandı.

"İşyerlerinde gerekli denetimleri yapması gereken Çalışma Bakanlığı, işçilerin can güvenliğini neden umursamıyor?” diye soran Sarıkaş şöyle devam etti:

"Yıldız Cam’da yaşanan iş cinayeti de patronlar ve iktidar tarafından kurulan bu kirli kapitalist çarkın bir ürünüdür! Patlamada yaşamını yitiren İsmail Özen kardeşimiz, günler önce emekli olduğu halde çalışmaya devam etmek zorunda olan bir işçiydi. Bu durum, işçi ve emekçilerin içine düştüğü cenderenin fotoğrafıdır! Ülkemizde işçiler, açlık sınırının altındaki emekli maaşlarından dolayı, ölümle aynı anlama gelen çalışma düzeni içerisine sıkıştırılıyor. Yaşanan bu ölüm ve ağır yaralanmalar, Yıldız Cam işçilerinin hiçbirinin can güvenliğinin olmadığını gösteriyor. Güvenli bir ortamda çalışmayı sağlayacak tek yol ise, işçilerin birliğinden ve mücadelesinden geçiyor. Tüm cam iş kolunda çalışan işçileri iş kazalarına karşı örgütlenmeye, sendikalaşmaya çağırıyoruz"

YILDIZ CAM İŞÇİLERİ: BİRLİK OLMAZSAK DAHA ÇOK ÖLÜRÜZ

Kazan patlamasına ilişkin Evrensel'e konuşan işçiler, yeterli işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşandığını aktardı. Yaşanan iş cinayetinden hükümetin ve Yıldız Cam patronunun sorumlu olduğuna dikkat çeken işçiler, “Birlik olmazsak, bir araya gelmezsek daha çok ölürüz” diye konuştu.

Dudullu OSB’de kurulu Yıldız Cam fabrikasında, önceki saat 16.00 sıralarında kazan patlaması sonucu 1 işçi feci şekilde yaşamını yitirdi, en az 7 işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden İsmail Özen, 10 yıldır bu fabrikada çalışan bir işçiydi. Patlama sonucunda bacakları kopan Murat Yücedağ ise ağır yaralı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yatmaya devam ediyor.

Patlamanın ardından üretime süresiz bir şekilde ara verilen fabrikada çalışan işçiler ise izinli sayılarak evlerine gönderildi. Olaya ilişkin gazetemize konuşan işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yeterince alınmadığı ve hayatlarının hiçe sayıldığını ifade etti.

Çalışma koşullarının ağır olduğuna dikkat çeken işçiler, “3 vardiya sisteminden 2 vardiya sistemine geçildi. Saat 16.00’da patlama oldu. Patlayan tankın o gün bakımı yapıldı. Bakımı yapan teknik ekip gittikten sonra bu patlama oldu. Yeterli bir denetim yok. Çay paydosundaydık. Eğer çay paydosunda olmasaydık 50-60 işçi birden ölürdü. Büyük bir patlamaydı. Savaş alanına döndü fabrika. Cam parçaları, metal parçaları üzerimize uçtu. Bazı arkadaşlarımızın kafasına ve yüzüne cam parçaları saplandı. Büyük bir panik ve şok yaşadık. Hepimizin psikolojisini etkiledi, travma yaşadık. Yıldız Cam da diğer fabrikalar işçileri sömürüyor ama can güvenliklerini sağlamıyorlar. Hükümet de bunu yapıyor. Yeterli bir denetim yok” dedi.

BİRLİK OLMAZSAK DAHA ÇOK ÖLÜRÜZ

Hayatını kaybeden İsmail Özen’in 3 gün önce emekli olduğu halde geçinemediği için çalışmayı sürdürmek zorunda olduğunu aktaran işçi arkadaşları şöyle konuştu: “Çoğumuz asgari ücretle çalışıyoruz. Asgari ücretin üstünde ücret alan arkadaşımız çok az. Ölen arkadaşımız emekli oldu 3 gün önce ama geçinemediği için çalışmak zorunda kaldı. Çocukları yetim kaldı, ailesi yıkıldı. Murat arkadaşımız yaşasa bile sakat kalacak, tekerlekli sandalyeye mahkum olacak. Bunun sorumlusu Yıldız Cam patronu ve hükümet yetkilileridir. Çalışma Bakanlığıdır. Uyduruk maskelerle, yırtık eldivenlerle işçi sağlığı, iş güvenliği sağlanmaz. Yıldız Cam trilyonlar kazanıyor biz ise asgari ücrete ya da 2700-2900 liraya talim ediyoruz. Bu vicdansızlıktır, bu gayri insanlıktır. Aklımızı başımıza alıp birlik olmazsak, bir araya gelmezsek daha çok ölürüz. Sendika gelsin, sendikalı olalım artık başka çare yok. Arkadaşlarımıza ve ailelerine sahip çıkacağız, dayanışma içinde olacağız. Üzüntümüz büyük, acımız büyük. (İstanbul/EVRENSEL)

Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı

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