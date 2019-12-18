Aliağa Demir Çelik'te iş kazası: Bir işçi ağır yaralandı

Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan, eski adı Egedemir olan Aliağa Demir Çelik fabrikasında 17 Aralık'ta akşam saatlerinde iş kazası yaşandı. Oksijenle kesim yaparken yağ tankının patlaması sonucu Rıfat Çolak isimli işçi ağır yaralandı.

İş kazası sonrası Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen işçi, durumunun ağır olmasından dolayı Ege Üniversitesine sevk edildi. Boğazının kesilmesi sonucu nefes ve yemek borusu zarar gören işçinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İŞ KAZASI YAŞANDI

Fabrika Egedemir olarak çalıştığı dönemde de ocak patlamasından dolayı 3 işçinin ölümü ve 4 işçinin yaralanması ile gündeme gelmişti. İşçiler, eski fabrika sahibinin borç ertelemesi için fabrikayı devrettiğini belirterek, "Fabrikayı devrettikten sonra bizim haklarımızı vermedi. Hatta birkaç ay ücret alamadık. Malvarlığını yakın çevresine geçirdiğini duyuyoruz. Fabrikayı yeni alan ödeyecek demişti. 3 ay geçti, hesaba yattığını söylüyorlar ama henüz çekemedik. Milyonlarca lira teşvikle kuruldu bu fabrika. Şimdi bir de bu kaza oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan faciadan sonra hiçbir yaptırım uygulanmadı" dedi.

Hayati tehlikesi bulunan Rıfat Çolak’ın yaşamasını ümit eden arkadaşları "Durumu çok kötü, kimsesi yokmuş deniyor. Sahipsiz kalmamalı” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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