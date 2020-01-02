İmamoğlu: Kimse Cumhurbaşkanı istiyor diye Kanal İstanbul'u kabul etmesin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylediği “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” söylemini sert eleştirdi, “Kimse de sayın Cumhurbaşkanı istiyor diye kabul etmesin. Akıl ve bilim kabul ediyorsa etsin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişimleriyle ilgili olarak da “Arap şirketleri arazi aldıysa aldı. Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje. Yapılmayacak” dedi.

Sözcü’ye açıklamalarda bulunan İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Kuralına göre yapsan, mevzuyu tüm aşamalarını geçirerek yapsan diyeceğim ki ‘her şey kuralına uygundu biz laf dinlemiyoruz'. Ortada kural yok ki, plana işlenmemiş. Bir kamulaştırma kararı yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında kanalın geçeceği yerler var. Hâlâ kanalın geçeceği yerlerde imar veriyor, inşaat ruhsatı veriyor, plan geçiriyor. Bu kadar karmaşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığımız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt veriyorlar. Biz ‘böyle olur' diyoruz. Karşılığında ‘böyle olmaz' diyorlar. Açıklama sorumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap yetiştiriyor.”

“Bu güzel memleketin doğasını mahvediyoruz. Bu mesele önce İstanbullunun meselesi, sonra 82 milyon vatanseverin meselesi. Daha da ötesi dünyanın meselesi. Kafana göre dünyanın coğrafyası ile oynayamazsın. Olamayacağını akılla bilimle anlatacağız, asla siyasileştirmeyeceğiz. Kimse de sayın Cumhurbaşkanı istiyor diye kabul etmesin. Akıl ve bilim kabul ediyorsa etsin. Bu proje, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethedip bize emanet ettiği tarihe ihanettir.” (HABER MERKEZİ)

Kanal İstanbul bölgesindeki mülkiyetler tartışılıyordu, tapu sorgulamaya engel geldi

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