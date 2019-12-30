Erdoğan halk itirazlarıyla inatlaşıyor: İstemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız

Prototipi tanıtılan yerli otomobilde siparişleri almaya başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah devrin otomobilinin önünün kesemeyecekler" dedi. Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili olarak da “İsteseler de istemeseler de yapacağız” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“'DEVRİN OTOMOBİLİ'NİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER”

"Marmaray bağlantısını yaparak, İzmir’deki Teknoloji Üssü ile bütünleştirerek, Bilişim Vadisi'nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin burada şekillendirilmiş olması, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünü kesemeyecekler."

"Ülkemizde, maalesef istihzayla veya alenen husumetle, atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor. Türkiye’de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki milletimizin vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri, hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır. Türkiye’nin Otomobili Projesi gibi atılımların ülkemize belki de en büyük katkısı işte budur."

“NİHAİ HEDEFİMİZ ANTARTİKA’NIN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAKTIR”

"Aynı şeklide, kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı da kuruldu. "Belki de İngiltere ile birlikte orada bu çalışmayı daha da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz, Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır"

KANAL İSTANBUL

“İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız. Yap-İşlet-Devret'le yapacağız ya da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir.” (HABER MERKEZİ)

İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

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