Kanal İstanbul bölgesindeki mülkiyetler tartışılıyordu, tapu sorgulamaya engel geldi

Kanal İstanbul güzergahında Kuveytli bir şirketin 53 dönüm, Suudi Arabistanlı bir iş insanın da 9 dönüm arazi almasının ortaya çıkmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyelerin tapu bilgilerine ulaşımına kısıtlama getirdi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İBB ve ilçe belediyeler arasında İstanbul sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına imkân veren protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak’tan itibaren kısıtlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınan komisyon kararında “belediyelerin kullanımına açılan belediye görev alanı dışında taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh /beyan/irtifak, muhtesat/teferruat/eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik yetkilerin 31/01/2020 tarihi itibari ile gerçek ve tüzelkişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01/07/2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS protokolünün ‘Tarafların yetki ve yükümlülükleri’ başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün ‘Sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında kapatılarak...” denildi.

Belediyeler, TAKPAS protokolü kapsamında tapu bilgilerini sorgulayabiliyorlar ve güncel değişiklikleri görebiliyorlardı. Bu imkân çerçevesinde Kanal İstanbul tartışmalarına yönelik gayrimenkul toplayanlar açıklanmıştı. Ayrıca İBB proje bölgesindeki mülkiyet haritasını paylaşmıştı. Şimdi bu karar ile sadece İçişleri Bakanlığı belediyeler linki kullanılacak ve bakanlık imkân verirse veriler alınabilecek. (HABER MERKEZİ)

İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahındaki mülk hareketlerini araştırıyoruz

Kanal İstanbul nedir, gerekçeleri ve itirazlar neler? | 10 soruda Kanal İstanbul

Katarlıların Türkiye vurgunu: 1 lira yatırdılar; 10 lira kazandılar

Reklam