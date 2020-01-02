02 Ocak 2020 07:40

Uyuz yayılıyor, mülteciler hedefte, uzmanlar ise uyarıyor: Milliyeti yok, sınıfı var

Meslek odaları ve akademisyenler uyuz vakalarındaki artış üzerinden Suriyeli mültecilerin hedefe konulmasını eleştiriyor: “Toplumda ön yargı var. Uyuz en çok yoksulları vuran bir hastalık".

Kaşınan insan

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Meltem AKYOL
    İstanbul

    Uyuz vakalarında özellikle son 2 ayda gözler görülür bir artış var. Meslek örgütleri de vaka artışına dikkat çekiyor. Hastalık aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılıyor, yaş ve cinsiyet ayırt etmiyor üstelik... Türkiye’de uyuz vakalarına mültecilerin, özelde de Suriyelilerin neden olduğuna dair yaratılan algı ise bir başka tartışma konusu. Peki gerçek ne? Hastalık nasıl, neden kime bulaşıyor, yayılıyor? Dahası ne yapılmalı? İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk ve Akademisyen Banu Kavaklı’ya sorduk. Hastalıkla ilgili birçok uyarıda bulunan uzmanlar “Uyuz hastalığının milliyeti yok sınıfı var. Son aylarda tüm kesimlerde görülmesi ise ne kadar yaygınlaştığının göstergesi” diyor.

    ŞİKAYETLER EN ÇOK ESENYURT, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ’DEN

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, artan vakalar nedeniyle ilaçların yetmediğinin altını çizerek sağlık kurumlarından yapılan uyarılara dikkat çekiyor: “Türk Dermatoloji Derneği’nin bir açıklaması oldu, ciddi artışlar olduğuna dair. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü de son bir ayda anlamlı bir artışa dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı da ‘Uyuz belirtisi taşıyorsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun’ açıklamasını yaparak aslında bunu kabul etti.”

    İstanbul’da kaç kişinin uyuz olduğuna dair ellerinde bir veri olmadığını söyleyen Sarıalioğlu. “Bakanlığın ya da il Sağlık Müdürlüğü’nün verileri açıklaması gerek, nerede ne kadar artış yaşandı, en çok kim etkilendi vs... En azından hastaneye müracaat edenlerin kayıtları Sağlık Bakanlığı'nda var. Biz iki aydır söylüyoruz, arayın Esenyurt Devlet Hastanesi’ni, sorun bakalım nedir durum diye. İl Sağlık Müdürü ‘anormal’ bir artışın olmadığını ifade ediyor. O zaman çıkıp örneğin geçen yıl şu kadardı, bu yıl şu kadar demeleri gerekiyor.”

    Ağırlıklı olarak şikayet gelen bölgelerin Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü gibi mültecilerin yoğun yaşadığı bölgeler olduğuna dikkat çeken Sarıalioğlu, “Biz biliyoruz ki o bölgelerde göçmenlerin maalesef yaşam şartları çok kötü, çok kalabalık ortamlarda yaşıyorlar. Diyebilirim ki bir evde 8-10 kişi yaşıyor. Bir tanesi tedavi edilene kadar aynı evde yaşayan diğer herkese bulaştırıyor. Bu nedenle de sürekli artarak gidiyor.”

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu kürsüde konuşuyor.

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu (Fotoğraf: Facebook)

    ÜSTÜNÜ ÖRTEREK ÇÖZEMEZSİNİZ, ÖNLEM ALINMALI

    Vaka sayısının azaldığına dair bir tespit yapamadıklarını söylüyor Sarıalioğlu ve Bakanlığın bu konuda alabileceği önlemleri sıralıyor: “Çok basit, her hastaneye başvuran kişi sayısı belli, bu kişinin ikametgahı belli ve orada kimlerin yaşadığı da belli. Başvuru yapıldıktan sonra o ikametgâh adresine yaşayanları rehabilite edeceksiniz, onların yaşam şartlarını da düzenlediğinizde tedavi sonuçlanmış olur. Ama biz ne yapıyoruz; 10 kişinin yaşadığı bir evde bir kişiyi tedavi etmeye çalışıyoruz. Kalan 9’u uyuzu yaymaya devam ediyor. Bu yüzden de tedavi ettiğimiz kişide de tedavi işe yaramıyor. Kısacası devlet bu konuyu el atmalı, ama devlet bu işi çözmek yerine maalesef saklamayı tercih ediyor ve bu çok tehlikeli bir hal alıyor.”

    TOPLU YAŞANAN YERLER KONTROL EDİLMELİ

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, İzmir Tabip Odasının uyuz vakalarında artışa dair açıklamasını hatırlatıyor ve ekliyor: “Uyuz vakalarında gözle görülür bir artış söz konusu, bunu görmek zorundayız.”

    İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapması gerekenleri de sıralayan Öztürk, “Bir kere kaynakları tespit etmeli. Eczacı odamız bazı tespitler yapıyor. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar gibi yerler başta olmak üzere bakımevleri, yurtlar, okullar, bir takım dini cemaatlerin yurtları, huzurevleri gibi yerler kontrol edilmeli. Ayrıca Bakanlık ve Müdürlüğün toplumu kişisel hijyen gibi konularda uyarması gerekiyor” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk sandalyede oturuyor, kollarını önündeki masanın üzerine koymuş.

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk (Fotoğraf: MA)

    MÜLTECİLER HASTALIĞI GETİRMEDİ BURADA KAPTI

    Uyuz vakalarında artış ile birlikte mültecilerin, özelde de Suriyeli mültecilerin bir kez daha hedef olduğunun altını çizen Öztürk şunları söylüyor: “Somut bir verimiz olmamakla beraber, eczacı odamızın açıklaması, uyuzun da bir yoksul hastalığı ve daha çok yoksulları vuran bir hastalık olduğunu düşündüğümüzde mültecilerin de bundan en çok etkilenenler olduğunu söyleyebiliriz. Önce şunu söylemek lazım uyuz paraziti, işte Almanya'da, Afrika'da, Amerika'da, Türkiye'de olmayan bir parazit de Suriyelilerde olan, onların getirdiği bir parazit değil ya da Afganların... Yani bahsi geçen ya da geçmeyen herhangi bir mülteci grup bizde olmayan bir hastalığı alıp bize getirmiş değil. Tam tersine onlar hastalığı burada kaptılar. Burada en kötü koşullarda yaşayanlara -hem kötü koşullar da hem de kalabalık- bulaşmış bir hastalık. Suriyeliler, Afganlar ya da başka mülteciler bu hastalığın taşıyıcısı değil aksine bu hastalığın hedefi ve mağdurudurlar. Kendi memleketlerinden bize bir hastalık falan getirmiş değiller, çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kaldıkları için zaten bu hastalığa yakalanıyorlar.”

    EN YOKSULLARDA GÖRÜLÜYOR

    Öztürk şöyle devam ediyor: “Diyelim ki uyuz bana bulaştı, ben evime gittiğimde bunu üç aile bireyine bulaştırabilirim, ama 8-10 kişi hatta bazen 20-25 kişi kalan mülteciler var, o zaman da hastalığı 25 kişiye bulaştırır. Bu nedenle toplu tedavi burada çok önemlidir. 20 kişi isek 20 kişinin tedavi olması gerekir. Bu hastalık en kötü koşullarda, en kalabalık ve hijyen koşullarını en az sağlayabilen, yani en yoksullarda yaşanan ve bulaşan bir hastalık. En çok mültecilerde görülüyorsa görünmesinin nedeni de bu. Bunun nedeni sınıfsal. Suriyeliler üzerinden tartışılıyor ama Türkiyeli yoksullar için de aynı şey geçerli. Yani bu hastalık herhangi bir kıtada genetik olarak görülen bir hastalık değil, o yüzden doğrudan sınıfsal bir yönü var. Yani birisi Iraklı Türkiyeli, Suriyeli ya da Türk, Arap, Afgan, Kürt diye bu hastalığı kapmıyor, yoksul diye, koşuları kötü diye, kalabalık bir şekilde aynı yerde kalmak zorunda diye kapıyor ve hızla bulaştırıyor diğerlerine de. Bir de bu milliyetçi önyargıların da aslında ne kadar boş olduğunu gösteriyor vakalar. Hani Suriyeliler şöyle şeyler söyleniyordu: ‘Çok iyi durumdalar, her şeyden bedava faydalanıyorlar, işte şöyle zenginler, şöyle varlıklılar vs... Öyle değil, işte uyuz en yoksullardan başlıyor, onlara bulaşıyor, Suriyeliler de burada en kötü durumda olanlar arasında, Türkiyeliler gibi.”

    TEDAVİYE DİRENÇ DE ARTTI

    Özel bir hastanede çalışan ve bu nedenle isim vermek istemeyen bir dermatolog ise son aylara karşı karşıya aldıkları vakalarda ciddi artışlar olduğunun altını çiziyor: “Bunu söylemeliyim, vaka sayısı da tedaviye direnç de arttı. Eskiden Kwellada denilen krem işimizi çok rahatlıkla görürdü, şimdi görmüyor. Başka başka tedaviler uygulamak zorunda kalıyoruz. Uyuz yoksul hastalığı ve son dönemlerde daha varsıllarda da görülüyor, bu da ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.”

    Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Kavaklı, kitaplığın önünde ayakta duruyor.

    Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Kavaklı (Fotoğraf: Evrensel)

    TOPLUMUN YÜZDE 83’Ü, HASTALIKLARIN SURİYELİLERDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

    Uyuz vakalarının artması üzerinden Suriyeli mültecilerin hedefe konulmasının nedenlerini Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Kavaklı’ya sorduk. Kavaklı, uyuzun Suriyelilerin hedef alındığı ilk hastalık olmadığının altı çiziyor ve ekliyor: “Daha önce de şark çıbanı ve çocuk felcinin özellikle sınıra yakın yerlerde yeniden görülmesi üzerine benzer suçlama ve tartışmalar başlamıştı.”

    ‘Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlar’ araştırması koordinatörlerinden biri olan Kavaklı, 2016 yılında hazırladıkları rapora ilişkin hatırlatmalarda bulunuyor: “O araştırmaya göre mültecilerin salgın hastalıkları artırıcı etkisi olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 83. Üstelik önyargı salgın hastalıklar ile sınırlı değil ne yazık ki. Yaşamın her alanında Suriyeli varoluşuna önyargı var. Bu rapor 3 sene önce, 2011-16 arasındaki 5 yılı değerlendirerek yazılmıştı ve toplanan veri ışığında Suriyeliler için haysiyetli yaşamın koşullarının acilen oluşturulmasının önemini vurgulamıştık. Ancak ardından gelen 3 yılda da ne önyargı ve ayrımcılığın aşılması ne de birlikte yaşamın makul koşullarının oluşturulması konusunda bir ilerleme sağlanamadı.”

    ‘SAĞLIK HİZMETİNE ÜCRETSİZ ERİŞİM ÇOK ÖNEMLİ’

    “En korunmasız olanlar, bu gibi sağlık tehditlerine de en açık olanlar” diyen Kavaklı, son olarak şunları söylüyor: “Sıcak bir barınma ortamı, düzenli yıkanma ve eşyalarını yıkama, iyi beslenme, evini dezenfekte etme, sağlık hizmeti alma imkanı olmayınca bu tür hastalıklara da zemin hazırlanıyor. Geçici korunma statüsündeki insanların sağlık hizmetine ücretsiz erişimi çok önemli. Hem bunu eleştirip, ‘Suriyeliler hastaneleri doldurdu, vatandaş hizmet alamıyor’ diye şikayet edip hem de bu gibi hastalıkların yayılmasına tepki göstermek son derece haksız bir durum.”

    UYUZ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

    Hastalık kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (el ele tutuşma gibi) bulaşabiliyor. Uyuz paraziti kişiye geçtikten sonra ortalama 3-6 hafta gibi bir sürede şikayet oluşturmaya başlıyor. Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölgede kaşıntı oluşuyor. Uyuz hastalığının tedavisi kişinin yaşına, bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterir. Merhemler, solüsyonlar gibi yerel tedavi ajanları kullanıldığında ilacın tüm vücut bölgelerine uygulanmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan çamaşır ve çarşafların 60 derecede yıkanması ve ütülenmesi gereklidir. Yıkanamayacak eşyaların ağzı bağlı olan bir poşet içerisinde ortalama üç gün saklanması yeterli olacaktır. Başarılı bir tedavi sonrasında dahi hastalık bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır. Aynı yaşam ortamını paylaşan tüm aile bireylerinin, o anda aktif şikayetleri olmasa bile aynı anda tedavi edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.

    UYUZDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

    Uyuzdan korunmada hijyen çok önemlidir. Başta okullar, özellikle yatılı okullar, bakımevleri, yurtlar, oteller, yatakhaneler olmak üzere insanların toplu halde bulundukları ortamlarda, toplu ulaşım araçlarında temizliğe son derece dikkat edilmelidir. Kişisel korunma için, hasta olduğundan şüphelenilen kişilerle temastan kaçınmak, iç çamaşırı, havlu, nevresim gibi kişisel eşyaların temizliğine dikkat etmek, vücut ile direkt teması bulunan eşyaları ortak kullanmaktan kaçınmak, ev, araba gibi alanların temizliğine dikkat etmek gerekir. Hastalık belirtileri oluştuğunda mutlaka bir sağlık kurumuna başvurunuz!

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    BUDO'da sefer iptalleri - 2 Ocak 2020
    SONRAKİ HABER

    Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Türkiye artık "Afro-Avrasya ülkesi"yse...

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    ABD'nin Kasım Süleymani suikasti ve gösterdikleri

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Emekçinin gücü

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - I

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    2020 adaylar turnuvası

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Vatanseverlik nedir?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cizre kayyumu hukuksuz belediye meclis toplantısı ile şirketlere atamalar yaptı
    Cizre kayyumu hukuksuz belediye meclis toplantısı ile şirketlere atamalar yaptı

    Cizre Belediyesi kayyumu Davut Sinanoğlu, usulsüz belediye meclis toplantısı düzenledi; encümenler ve kaymakamlık görevlilerini belediye şirketlerine atadı.

    BM'den Libya'da ateşkes çağrısı
    BM'den Libya'da ateşkes çağrısı

    Türkiye, Libya tezkeresi çıkararak bölgeye asker göndermeye hazırlanırken; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, acil ateşkes çağrısını yineledi.

    İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği
    İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

    General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran’la ABD arasında İsviçre üzerinden görüşme trafiği sürdürüldü.

    Bağdat'ta Haşdi Şabi konvoyuna ikinci saldırı: 6 kişi öldürüldü
    Bağdat'ta Haşdi Şabi konvoyuna ikinci saldırı: 6 kişi öldürüldü

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi konvoyuna ikinci saldırı düzenlendi. Hava saldırısında araçlarda bulunan 6 kişi öldü.

    Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim
    Katalonya Başkanı için görevden alma kararı | Torra: Görevime devam edeceğim

    İspanya Merkez Seçim Kurulu, Katalonya Başkanı Quim Torra'nın görevden alınmasına karar verdi. Torra, "Bana bu yetkiyi Katalanlar ve Katalonya Parlamentosu verdi ve sadece onlar geri alabilir" dedi.

    Sağlıkta şiddet sürüyor: Bakırköy'de bir doktor darbedildi
    Sağlıkta şiddet sürüyor: Bakırköy'de bir doktor darbedildi

    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusu olmayan hastaya öğleden sonra bakabileceğini söyleyen doktor darbedildi.

    Donald Trump: Kasım Süleymani, talimatımla öldürüldü
    Donald Trump: Kasım Süleymani, talimatımla öldürüldü

    “ABD ordusu, Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü” diyen ABD Başkanı Donald Trump, bunu savaş başlatmak için değil savaş bitirmek için yaptığını öne sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor
    ABD, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor

    ABD Savunma Bakanlığı, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Ortadoğu'ya sevk ediyor.

    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Türkiye Yazarlar Sendikası, Ömer Seyfettin'i anıyor
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Cemal Süreya kendi çizimleriyle anılacak
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu
    Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

    Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Uğur Kurban, Denizli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor
    İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor

    İzmir’in Kültür Park’tan sonraki en büyük yeşil alanlarından olan Hasan Ağa Bahçesi’ndeki ağaçların kurumaya başlaması halkta endişeye yol açıyor.

    AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki
    AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki

    CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, son dönemde Nazilli'de görev yapan kamu görevlilerinin AKP milletvekillerinin baskı ve sürgün tehdidine maruz kaldığını açıkladı.

    CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?
    CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil
    Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

    Denizlili emekçiler, “Artık hesap yaparak işin içinden çıkamıyoruz. Günlük 10 lira bir çocuğun harçlığı bile etmiyor. Temennimiz o ki 2020 yılında tükettiğimiz şeylere zam yapılmasın” dedi.

    Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı
    Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı

    Gürsoy Turan yazdı: Sahte sigortalı çalıştırılmış olmalarının zamanla açığa çıkması, duyanlara pes artık dedirtirken, tekstil işçileri için bardağı taşıran son damla olabilir.