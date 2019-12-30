Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve Karamollaoğlu'na Libya tezkeresi ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye sunulan Libya tezkeresiyle ilgili olarak ortak karar alınması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Merkezine geçti. Kılıçdaroğlu'nu burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşıladı. İki lider birbirleri ile tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

Daha sonra Akşener'in makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul'da saldırıya uğrayan Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye "Geçmiş olsun" dedi. Bunun üzerine Akşener "İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darbedildi. Ben olsam istifa ederdim" dedi.

Ardından basına kapalı şekilde devam eden görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinin ardından TBMM'ye sunulan Libya tezkeresiyle ilgili olarak ortak bir karar alınması amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi. (Ankara/DHA)

AKP ikna turlarında: Çavuşoğlu CHP ve İYİ Parti'yi "tezkere" için ziyaret etti

Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu

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