Katarlıların Türkiye vurgunu: 1 lira yatırdılar; 10 lira kazandılar

Kanal İstanbul güzergahında Katar Emiri Hamed el Sani’nin annesi Moza bint Nasır Missned’in İstanbul Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın aldığına ilişkin iddialar ve Tank Palet Fabrikasındaki gelişmeler Katarlıların Türkiye’deki yatırımlarını tartışmaya açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarını, satın aldıkları arsalarla ilgili ayrıntılı çalışmasını kamuoyuna duyurdu.

Tekin, Katarlılara özel imtiyazlarla arsa verildiğini şu sözlerle belirtti: “İngilizler, Almanlar, İranlılar, Fransızlar da Türkiye’de gayrimenkul alıyor. Ancak Katarlılar özel ve ayrıcalıklı uygulamalara sahipler. Katarlıların aldıkları gayrimenkullerde imar planları sonradan değiştirilerek satın alanlar haksız bir kazanç elde ediyor. Adeta danışıklı dövüşe benzer bir uygulama ile Katarlıların aldıkları arazilerin imar durumu değiştiriliyor, milyarlarca dolar rant Katarlıların cebine gidiyor”.

13,5 MİLYAR LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Tekin’in çalışmasına göre, Katar devletinin TOKİ’den aldığı Ataköy Sahili’ndeki 125 dönümlük araziye, Sea Pearl projesi yapıldı. Arazinin yasal emsali 2 olmasına rağmen 4,28 emsal uygulandı. 291 bin 800 metrekare fazla inşaat yapıldı. Böylece metrekare fiyatının tahminen 46 bin TL olduğu görülen projeden 13 milyar 422 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde edildi.

Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerine göre Katar’a yerleşik yabancıların Türkiye’deki doğrudan yatırımları 2002 yılı ile ekim 2019 tarihleri arasında 2,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’de özellikle finans, medya, gıda ve perakende sektörüne yaptıkları yatırımlar ve kurdukları ortaklıklarla gündem olan Katar’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kasım ayında yaptığı açıklamaya göre Türkiye’deki toplam yatırım tutarı 6,3 milyar dolar.

MİLLETİN HAKKI KATAR’A AKTI

TÜİK verilerine göre 2014-2018 yılları arasında Katarlılar Türkiye’de 1552 konut alırken, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir ve Bodrum öncelikli bölgeler olarak gözüküyor.

Hukuk çerçevesinde yabancılara gayrimenkul satışının ‘Gayet olağan bir durum’ olduğunu söyleyen Tekin, “Katar Türkiye’ye 1 lira yatırım yaptıysa 10 kazandı, Türkiye kaybetti. Haksız ve hukuk dışı ilişkiler yüzünden milletin hakkı Katar’ın cebine aktı” yorumunu yaptı.

SUYUN BAŞI BÖYLE TUTULDU

Gürsel Tekin’in çalışmasına göre Katar’ın Türkiye’deki durumu şöyle:

Katar Ulusal Bankası (QNB), Finansbank’ın yüzde 99.81 hissesini 2015 yılında Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece’den (NBG) 2.9 milyar dolarlık bedelle satın aldı.

2013 yılında Abank’ın yüzde 71’ini 460 milyon dolara satın alan Commercial Bank of Qatar, 2016 yılı sonunda da 224 milyon dolar daha ödeyerek ABank’ın tüm hisselerinin sahibi oldu.

Katar merkezli beIN Media Group, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Türk Pay-TV platformu Digiturk’ü 1,2 milyar dolar civarında bir bedelle satın aldı.

Türk kanatlı sektörünün en büyükleri arasında yer alan Banvit’in yüzde 79,5 hissesi Brezilya-Katar ortaklığındaki TBQ Foods’a devredildi.

1964 senesinde İzmir’de kurulan otomotiv devi BMC’nin yüzde 50’si 2017 yılında Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesine satıldı.

İslami finans kuruluşları arasında yer alan Katarlı QInvest, 2016 yılında Ergo Portföy’ü satın aldı. Satın alım sonrasında Ergo Portföy’ün adı Qinvest Portföy olarak değişti.

Katar merkezli Mayhoola fonu Altınyıldız, YKM, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık şirketlerini bünyesinde bulunduran Boyner Grubunun yüzde 30,7 hissesini 885 milyon dolara devraldı.

(EKONOMİ SERVİSİ)

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