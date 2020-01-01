Muradiye Belediyesi eş başkanları belediye çalışmalarıyla suçlandı

Yerlerine kayyum atanan ve tutuklanan Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan ile adli kontrolle serbest bırakılan Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Leyla Balkan hakkında hazırlanan iddianamede yaptıkları belediye çalışmaları suçlama konusu yapıldı.

Van’da 6 Aralık 2019 sabahı yapılan ev baskınlarında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan ve adli kontrolle serbest bırakılan Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Leyla Balkan’ın iddianameleri tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

JİNEOLOJİ VE KURAM DERGİSİ SUÇ UNSURU

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi açık tanık yapılırken, dosyada iki de gizli tanığın suçlamalarına yer verildi. Açık tanıkların tamamının iki eş başkan hakkındaki iddiaları noktası virgülüne kadar kes-yapıştır yöntemi kullanıldığı dikkati çekti. Eş Başkan Leyla Balkan’ın evinde bulunan Jineloji, Bilim Kuram Dergisi, flash diskinde bulunan müzikler, katıldığı taziye ziyaretleri, TJA’nın basın açıklamasına katıldığına ilişkin fotoğraflar da suç delili sayıldı.

AİLELERE ERZAK DAĞITMAK SUÇ

“MARDUK44” kodlu “gizli tanığın” ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, “Leyla Balkan’ın kayyum döneminde işe girenlere tahammülü olmadığı yönünde söylemlerinin olduğunu duydum” şeklindeki ifadelerine yer verilirken, “ASP58” kodlu “gizli tanığın”, “Devlet yanlısı insanları işten çıkarıyordu” suçlamaları oldu. Açık “tanıkların” tamamı da yine belediyede eş başkanlık sisteminin olduğu, belediyenin köylere erzak dağıttığı, yine ailelere yapılan malzeme yardımında bulundukları söylemesi suç konusu yapıldı.

İDDİALAR KES-YAPIŞTIR

İddianamede Eş Başkan Yılmaz Şalan ile ilgili kısımda ise belediye çalışmalarının tamamı suç diye sıralandı. İlçede bulunan bir esnafın işyerinin önüne ışıklandırma yapılması ve saksı konması suç olarak dosyaya konurken, bu çalışmaların yapıldığı işyeri sahibi ise örgütle ilişkilendirildi. Şalan’ın belediyede çalışan devlet yanlılarıyla çalışmadığını ancak kendi kadrolarıyla gizli kapaklı işler yaptıkları iddiasında bulunan “açık tanıkların” tümünün ifadesi aynı çerçevede. Yönetimleri döneminde tek bir kişiyi bile işe almayan belediyeye “gizli tanıkların”; “kendi yandaşlarını belediyeye aldılar” iddiası da deliller arasına konuldu.

İddianamede eş başkanlara yönelik, “Şüphelilerin eylemlerinde süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik gözetildiğinde üzerlerine atılı örgüte üye olma suçundan ve tespit edilen paylaşımlar nedeniyle propaganda suçundan kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği” değerlendirmelerinde bulunularak, yöneltilen “Terör örgütü üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası” suçlamalarından cezalandırılmaları talep edildi. (HABER MERKEZİ)

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