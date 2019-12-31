Kanal İstanbul ÇED raporunda asbestle ilgili riskler araştırılmamış

Asbest Söküm Uzmanları Derneği tarafından yapılan açıklamada Kanal İstanbul Projesi için nihai şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporuna karşı itirazlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sundukları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu itirazımızda özellikle

a) İstanbul ili ‘’Kanal İstanbul’’ projesi güzergahı boyunca her tür ölçekte planlama çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde zeminle ilgili heyelan, sıvılaşma, depremsellik vb. jeolojik risk faktörlerinin yanı sıra ‘’akciğer zarı kanseri nedeni olan asbest, eriyonit gibi mineraller, silikozise yol açabilecek kuvars, doğal radyoaktivite içeren mineraller vd. her türlü mineral tozu riski, radon gazı, sülfür, karbondioksit gibi sağlığı olumsuz yönde etkileyen jeolojik unsurların dağılımı ve kirlilik durumu konusunda Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu’nun hazırlanması gerekli olup bu rapor gerek proje alanında yaşayacaklar açısından halk sağlığı gerekse proje alanındaki çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli ve kaçınılmaz olduğuna değindik.

b) ÇED Raporu hazırlama aşamasında kurum ve kuruluşlardan görüş istenmesine karşı, görüşler hiç dikkate alınmamıştır.

c) Mevzuatımız kapsamında çağımızda “KATİL TOZ” olarak adlandırılan asbest ile ilgili risklerin araştırılması ve risk azaltacak önlemlerin geliştirilmesi hususlarında ÇED raporunda (6.5.3.1 Bölüm Tehlikeli atıklar ile ilgili kısımda Asbest atlanmıştır.) eksikler olduğu gördüğümüzü bu konuya ÇED Raporu hazırlanırken unutulduğunu ve hiç değinilmediğini belirttik. Genel olarak; Kanal İstanbul projesi ve ÇED Raporunda Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu olmadığından, proje alanındaki hafriyat ve yıkım çalışmaları sonucu oluşacak asbest riskleri ile ilgili hususların incelenmediği bu eksikliklerin halk sağlığı ve çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açılarından olmazsa olmaz bir unsur olduğundan bahisle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde süresinde ÇED Raporuna itiraz ederek proje için ÇED OLUMSUZ Kararı verilmesini talep ettik.” (HABER MERKEZİ)