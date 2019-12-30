RTÜK 2019’da 3,8 milyon TL ceza kesti, en yüksek ceza FOX TV'ye verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2019 yılında 12 kanal, 1 radyo ve 23 yayına toplam 3 milyon 854 bin 476 liralık para cezası verdi. FOX TV'ye toplam 1 milyon 312 bin 515 liralık para cezası kesilirken FOX Life kanalına da 8 kez program durdurma cezası verildi.

RTÜK tarafından 1 milyon 11 bin 234 lira ile tek seferde en fazla ceza FOX TV ve SHOW TV’ye kesildi. Radyo Sputnik'e (RS FM) ise hükümet ve İstanbul depremine yönelik eleştiriler nedeniyle 4 bin 633 lira para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

"YANDAŞIN HAMİSİ RTÜK"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK tarafından 2019 yılında kanallara kesilen cezaları açıkladı. RTÜK’ün iktidara yakın kanalları koruduğunu belirten Atila Sertel, şunları söyledi:

“Birçok kurumda olduğu gibi RTÜK de iktidarın dümen suyuna girmiş vaziyette. Çoğunluğu arkasına alarak objektiflikten, tarafsızlıktan uzak bir anlayışla faaliyet gösteriyor. İktidarın dümen suyuna giren RTÜK, yandaşın hamisi konumunda. Tek taraflı, kayırmacı bir anlayışla faaliyet gösteren RTÜK’ün başkanı da iktidar tarafından ekstra maaşlarla ödüllendiriliyordu. Bu hukuksuzluklara karşı çıkan, gerçekleri açıklayan Faruk Bildirici, yandaş tutumdan nasibini aldı ve hukuksuz bir şekilde kurumdan uzaklaştırıldı. TRT, Fethullah Gülen’in bestesini yayınlıyor, Gülen’in adını ekrana yazıyor ama hiç ceza kesilmiyor. Diğer taraftan muhalif kanallar iktidarı eleştirdi diye cezalandırılıyor. Kendilerinden olan bir iki kanala da tamamen göstermelik, zoraki cezalar veriliyor.”

Atila Sertel, RTÜK tarafından 2019 yılında kanallara kesilen cezalarla ilgili şu bilgileri verdi:

BeIN Series HD Comedy kanalına toplamda 2 kez ve 34 bin 110 liralık para cezası kesti. Aynı kanal 2 kez de program durdurma cezası verildi.

TV 8 kanalına "Gerçeğin Peşinde ve Yemekteyiz" programları nedeniyle toplamda 3 kez ve 1 milyon 229 629 lira idari para cezası uygulandı.

TV 8.5 kanalında "Yemekteyiz" programı nedeniyle 17 bin 65 TL’lik ceza kesildi.

Ulusal Kanal'a üç seferde 63 bin 342 liralık idari para cezası uygulanırken, altı kez de program durdurma cezası verildi.

TELE 1 kanalına HDP’nin grup toplantısını canlı yayınladığı için 21 bin 114 lira idari para ve iki kez program durdurma cezası verildi.

FOX TV’ye 301 bin 281 TL ve 1 milyon 11 bin 234 TL olmak üzere iki ayrı program nedeniyle toplamda 1 milyon 312 bin 515 TL’lik idari para cezası uygulandı.

FOX Life kanalına ise "9-1-1" dizisi ve dizideki eşcinsellerin öpüşme sahnesi nedeniyle toplamda 42 bin 228 TL idari para ve 8 kez program durdurma cezası verildi.

AKİT TV’ye "Kemal Kılıçdaroğlu’nu asalım" haberi ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nı yapanlara hakaret nedeniyle iki ayrı seferde 38 bin 179 lira para cezası ve iki kez yayın durdurma cezası verildi.

TGRT Haber’de yayınlanan "Medya Kritik" isimli program RTÜK’e 11 farklı yayını nedeniyle 11 kez şikayet edilip mahkemeye verilirken, mahkemeler kazanılmasına rağmen tüm şikayetler tek bir dosyada birleştirilerek 21 bin 114 lira olarak tek ceza kesildi.

Halk TV’ye 21 bin 114 lira idari para ve iki kez program durdurma cezası verildi.

KRT TV’ye ise “Erdoğan’a yönelik eleştiri” nedeniyle 17 bin 65 TL idari para ve iki kez yayın durdurma cezası verildi.

SHOW TV’ye “Çukur” dizisi nedeniyle tek seferde 1 milyon 11 bin 234 TL idari para cezası kesildi.

(MEDYA SERVİSİ)

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