İBB binası önündeki fayton protestosu 12. gününde sürüyor

Adalar'da at ölümlerinin yaşanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde başlatılan oturma eylemi 12'nci günde devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan protestocular bugün basın açıklaması yaptı.

Onur Kavrık tarafından yapılan basın açıklamasında, Adalar'da atların çok kötü koşullarda barındırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Yaptığımız gözlemlerde atlara gerekli bakımı yapacak veteriner ve seyis desteğinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Talebimiz atların Adalar'dan uzaklaştırılması ve bu uzaklaştırma tarihine kadar Adalar'daki karantina koşullarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde iyileştirilmesi ve gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılması yeni ve güvenli karantina ahırlarının kurulması ve atlara gereken yem ilaç tedavi yetkin seyis ve veteriner desteklerinin arttırılmasıdır. (DHA)

Adalı derneklerden ortak çağrı: Öncelik hayattaki atların sağlıklı kalmaları