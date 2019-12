Adalı derneklerden ortak çağrı: Öncelik hayattaki atların sağlıklı kalmaları

Adalardaki atlı faytonların aşamalı olarak sınırlandırılacağının açıklanması ve gündeme gelen ruam hastalığının ardından başlayan karantina uygulaması, sorunun nasıl çözüleceğine dair soruları da gündeme getirdi. Adalı sivil toplum örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Şu andaki öncelik, hayattaki atların sağlıklı kalmalarıdır" denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası konuya dair açıklamalar yaptı.

ADALI DERNEKLERDEN ORTAK ÇAĞRI

Ada Gönüllüleri Derneği, Adakademi Vakfı, Adalar Vakfı, Arka Güverte, ADYSK (Adalar Denizle Yaşam, Spor ve Kültür Derneği), Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneği, Cesaret Derneği, Dünya Mirası Adalar Girişimi, Heybeliada Kütüphane Derneği, Kamino Yelken Spor Kulübü Derneği’nin ortak imzasını taşıyan, "Adalı sivil toplum kuruluşlarından kamuoyuna duyuru" başlıklı çağrıda şöyle denildi:

“Her adadaki faytonların sayısı, kullanım güzergahları, ulaşım ve gezinti aracı tanımları, alternatif toplu ulaşım araçları, bisiklet, akülü ve motorlu araçların kullanımlarını da içeren 'ulaşım eylem planı' acil olarak hazırlanmadan ve buna ilişkin önlemlerin zamana yayılmış bir şekilde alınması sağlanmadan yürürlüğe konacak parçalı önlemlerin, var olan kaosu artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini dile getirmiştik. Şimdi de aynı durumla karşı karşıyayız. Bu defa çağrımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nedir: Şu andaki öncelik, hayattaki atların sağlıklı kalmalarıdır. Ruam testleri şeffaf bir şekilde tamamlanmalı, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı, faaliyetine izin verilen ahırlarda koşulların yeni salgınlara meydan vermeyecek şekilde iyileştirilmesi için önlem ve denetimler kesintisiz uygulanmalı, Valilik Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun olarak bir karantina ahırı acil olarak hayata geçirilmeli; ruam hastalığı dahil at sağlığı ve denetimi konusunda uzman veterinerler işbaşı yapmalı ve Adalar'daki atların bakım sorumluluğu tümüyle İBB tarafından üstlenilmelidir.”

Hazırlıkları yürütülen ve sonuç aşamasına geldiği söylenen Adalar Ulaşım Eylem Planının bir an önce tamamlanması ve sonuçlandırılmak üzere katılıma açılması gerektiği belirtilen açıklamada, “At ve insan ilişkisinin, nostalji ve kültürel haklardan öte karşılıklı haklar ve dayanışma temelinde kurgulanarak yaşatılması için Adalar'ın son şans olduğu unutulmamalıdır” vurgusu yapıldı.

İMAMOĞLU: YAZIN ULAŞIM ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "6 Aylık Çalışma Dönemi Basın Toplantısı" başlığı ile Harbiye İstanbul Kongre Merkezinde düzenlediği toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, Adalar’da faytonların kaldırılma tartışmalarına ilişkin “Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Adalıların talebi üzerine 35 tane simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor” dedi.

VETERİNERLER ODASI UYARDI

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından adalarda uygulamaya konan üç aylık fayton yasağı ile ortaya çıkan yeni duruma ilişkin olarak özen gösterilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Yaklaşık 1500 atın yaşadığı Adalar ilçesinde kapalı alanların az olduğunu belirten İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, altyapısı iyi olmayan bu barınaklarda atların birbirine çok yakın şekilde kalacağını ifade ederek hastalık riskine karşı uyardı. Arslan, “Bu kalabalık ortamda hasta hayvan varsa hastalık hızlı bir şekilde diğer hayvanlara da bulaşacaktır. O nedenle atların sürekli gözetim altında tutulması, tüm hayvanlardan kan alınarak hastalık açısından test yapılması önemlidir” dedi.

KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE SORUN ÇIKAR

Bugüne kadar sürekli çalışan, harekete alışık bu hayvanların uzun zaman ahırda tutulmasının egzersiz ihtiyacını ortaya çıkaracağını vurgulayan Prof. Dr. Arslan, “Egzersiz yapamayan atların bir süre sonra kas ve iskelet sistemlerinde sorunlar yaşanacaktır. O nedenle yapılacak testlerin süresi içinde sonuçlandırılması ve atların akıbetinin belli olması şarttır” diye konuştu. Atların günlük kaba ve konsantre yem tüketiminin canlı ağırlığının yüzde 2.5’i olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Murat Arslan, at sahiplerinin bu dönemde kazanç elde edemeyeceklerini hatırlatarak, “Yetkililerin atların günlük yem tüketimini esas alarak, gerekirse destek olmaları hayvan refahı açısından insani bir yaklaşım olacaktır” ifadelerini kullandı.

AT YETKİLİSİ BAŞDOĞAN: FAYTONLU ULAŞIM İYİLEŞTİRİLMELİ

İstanbul Adaları Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği (İAKTVKD) At Yetkilisi Emin Mâhir Başdoğan ise, ruam hastalığının atların faytonda çalıştırılması neticesinde ortaya çıkan bir problem olmadığını belirterek, “Ruam mikrobu içinde yerleştiği at hayvanının ölmesinden sonra hayatına devam edememektedir. Bundan dolayı at cesetlerinden etrafa hastalık sirayet etmesi mümkün değildir” dedi. Faytonlu ulaşımın iyileştirilmesi ihtiyacına dikkat çeken Başdoğan, “Sağlıklı ve mutlu atların yaşamaya ve çalışmaya devam ettiği, faytonlu ulaşımın iyileştirilerek sürdüğü doğal ve kentsel sit alanı adalarımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

