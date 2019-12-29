Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri fabrikaya çağırdı

Bankalar ve bazı yan sanayi kuruluşları tarafından ödemelerin aksaması gerekçesiyle hakkında haciz işlemleri başlatılan TEMSA, geçici konkordato ilan etmesinin ardından üretime başlayacak.

Geçici konkordato sürecine girecek TEMSA’da bu süre boyunca icra takibi yapılamayacak ve fabrika 3 ay süreyle konkordato komiseri denetiminde olacak.

Daha önce 2 Ocak’a kadar üretimi durdurduğunu açıklayan şirkete konkordato ilanı sonrası komiser geldi. Yetkililer, tüm işçileri 30 Aralık Pazartesi günü fabrikaya çağırdı.

İşverenin kendileriyle fabrikada toplantı yapacağı bilgisini veren işçiler, süreç nedeniyle kaygılı olduklarını dile getirdi. Bir TEMSA işçisi, süreç sonucunda iflas gibi bir seçenek ortaya çıkarsa çalışanların hakkını alıp alamayacağı konusunda kaygı yaşadıklarını dile getirdi.

Konkordato ilan edilirken işçilerin imtiyazlı alacaklarının yazılmadığı iddia edildi.

Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Aydın da pazartesi için tüm işçilerin fabrikaya çağrıldığını doğrularken üretimin kısmi olarak başlayacağını dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

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