TEMSA konkordato ilan etti

Haciz nedeniyle üretimi durdurduğunu açıklayan TEMSA, geçici konkordato ilan etti.

Kredi borçlusu olunan bankaların fabrikaya haciz işlemleri başlatması sonucu üretimi durduran TEMSA, yaptığı açıklama ile geçici konkordato aldığını duyurdu.

TEMSA'dan yapılan açıklamada, şirketin hacizler neticesinde üretimi durdurmak mecburiyetinde kaldığı, siparişleri ve taahhütleri yerine getirememe noktasına geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.

TEMSA açıklamasında, bu vesile ile hızla üretime başlanacağı, satış ve ihracata devam edilerek firmanın borçlarını ödeyeceği iddia edildi. Şirket ayrıca borçların yapılandırılması için bankalardan karşılıklı mutabakat ve yapılandırma talep etti.

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