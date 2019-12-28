Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için 30 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Fotoğraf: Alparslan Çınar/DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi günü CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
Çavuşoğlu'nun, tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.
Çavuşoğlu'nun pazartesi günü saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.
Çavuşoğlu'nun, saat 14.00'te ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)
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