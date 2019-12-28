Devlet Bahçeli: MHP, Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin Libya gündemiyle olağanüstü toplanmasına ve tezkerenin görüşülmesine destek verdiklerini açıkladı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya'ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir" görüşlerini öne sürdü.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının TBMM'de onaylanarak 26 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mezkur muhtıranın IV. maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır. Buna göre Libya'dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır."

MHP'nin 2 Ocak Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vereceğini açıklayan Bahçeli, "Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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