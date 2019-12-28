Muhtarlara Kanal İstanbul baskısı: Konuşmayın, yazı yazmayın, paylaşım yapmayın

Meltem AKYOL

İstanbul

İstanbul Büyükçekmece’de muhtarlara "Kanal İstanbul hakkında konuşmayın, yazı yazmayın" baskısı yapılıyor. Evrensel'e konuşan mahalle muhtarları, Kaymakamlıktan arandıklarını söyleyerek, “Bize ‘Konuşmayın, dilekçe vermeyin, açıklamada bulunmayın, yol göstermeyin’ dediler” ifadelerini kullandı.

"VALİLİK DİREKTİFİ İLE ARIYORUZ" DEDİLER

Bir muhtar, “Kaymakamlık tarafından bir görevli, Valilik direktifi ile aradığını söyledi. ‘Basında ve sosyal medyada Kanal İstanbul’la ilgili bir şey paylaşmayın’ dedi. İki muhtar arkadaşı daha aradım, ‘Evet bizi de aradılar’ dediler” ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA YOL GÖSTERMEYİN, AÇIKLAMA YAPMAYIN" TELKİNİ!

Bir başka muhtar ise kendisinin Kaymakamlık tarafından arandığını söyledi ve "’Bu konuda konuşmayın, açıklamada bulunmayın, yazı yamayın’ dediler. ‘İnsanlara yol göstermeyin' dediler” diye konuştu.

Muhtar, "Bu memlekette neyin nereye gideceği belli değil, ben başıma bir iş almak istemiyorum, kimseye yem olmak istemiyorum, görevimi yerine getiren bir muhtarım, görevimi yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE YAZI YAZMAYIN"

Bir diğer muhtar ise öğle saatlerinde arandığını belirterek “Aradılar ve bize, 'Kanal İstanbul hakkında herhangi bir yazı yazmayın’ dediler. ‘Hiçbir şekilde yazı yazmayın, Çevre Bakanlığına dilekçe vermeyin’ dediler” diye belitti.

Kanal İstanbul’a karşı olduğunu söyleyen muhtar, “Memleketimizin tabiatı bozulmasın, bütün gündem Kanal İstanbul’la geçiyor, bilim adamları bunu zararlı görüyorlar, mühendisler zararlı görüyorlar. Televizyonlarda Cumhurbaşkanımızı dinliyorum, ‘Yapacağım’ diyor, bu kötü bir şey. Bize fikrimizi de sorun olmuyor zaten ama bilim adamları zararlı diyorlar, Marmara rezil olacak diyor. İstanbul’u zaten hafriyat kamyonları birbirine katmış durumda. Şimdi bu hafriyatlar nereye gidecek, nasıl taşınacak? Ben bu yüzden yapılmasına taraftar değilim” dedi.

Fikirlerini açıklamasına hiçbir şekilde kimsenin mani olamayacağını diyen muhtar, “Ben fikrimi söyleyeceğim, eğer söylemezsem vatandaşlıktan çıkmış olurum. Beni seçen insanlara karşı sorumluluğum var. Sadec benim fikrim de değil, toplum olarak bir araya gelip bunları tartışmak ve konuşmak lazım, fikirlerimiz nedir anlatmamız lazım. Toplantı yapmamız lazım, bir araya gelmemiz lazım… Karşı çıktığımızı ve nedenlerini herkesin bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ: PARTİ DEVLETİ UYGULAMALARININ TİPİK BİR GÖSTERGESİ

İddiayı sosyal medya hesabıbndan duyurun CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Evrensel'e konuştu. Yarkadaş, şunları söyledi:

“Dün akşam katıldığım bir televizyon programında Artı1 adlı araştırma şirketinin yaptığı bir kamuoyu araştırmasını yayınladım. O araştırmada İstanbul halkının yüzde 72’sinin Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı görülüyordu. AKP iktidarı tepkileri dindirmek ve kamuoyu oluşmasını engellemek için, elindeki kamu gücünü kullarak Kanal İstanbul’un eleştirilmesini yasaklamaya çalışıyor. Bu yapılan parti devleti uygulamalarının tipik bir göstergesidir. İktidar, İstanbul’u ve dolayısıyla Marmara ile Trakya’yı adeta bir ölüye çevireceği bu projesinin konuşulmasını engelleyerek elde etmeye çalıştığı rantı korumayı hedefliyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, toplumun tepkisini dindiremeyecekler.”

KAFTANCIOĞLU: ATANMIŞ MEMURLAR, SEÇİLMİŞ MUHTARLARIMIZI TEHDİT EDEMEZ

Olaya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Atanmış memurlar seçilmiş muhtarlarımızı tehdit edemez" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Bir kişi ve çevresindeki yandaş bir grubun kişisel menfaatleri amacıyla ortaya attığı Kanal İstanbul Projesi’nin meşru olmadığı apaçık ortada. Projeden haksız rant elde etme hayali kuranlar dışında hiç kimseye faydası olmayan projeyi bu tür tehditlerle de baskılarla da hayata geçirmenize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbulluların her türlü engellemeye rağmen haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Kaftancıoğlu, “Atanmış memurlar seçilmiş muhtarlarımızı tehdit edemez. Seçilmişlere yönelik baskılarla demokrasi üzerinde vesayet, halk üzerinde tahakküm kurmaktan vazgeçin. Halkla da bilimle de inatlaşmayın. Kanal İstanbul projesi defalarca kez ihanet ettiğiniz İstanbul’u yok etmek, katletmek için yapılan bir cinayet projesidir. İstanbullular da onların oylarıyla seçilen muhtarlar da doğruyu söylemekten, halka rağmen kişisel menfaatleriniz için katletmek istediğiniz bu kenti savunmaktan vazgeçmeyecek” diye konuştu.

Not: Muhtarların isimleri, talepleri doğrultusunda gizlenmiştir.

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