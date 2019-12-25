25 Aralık 2019 18:05

Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı

Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Çağatay Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

Fotoğraf: MA

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    23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet'in plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda Sanık Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

    Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya, müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı.

    Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği, Çet'in bu durumu kabullenmeyerek, kendisine tepki gösterdiğine dikkat çekildi. Sanık Aksu'nun, Çet'in plazadan ayrılmasına izin vermediği bunun sonucunda tartışma çıktığı belirtilerek, "Sanık Aksu, yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek, maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip, bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20'nci katında bulunan ofisin açık penceresinden aşağıya atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlemiştir" şeklinde kararın gerekçesi açıklandı. (Ankara/DHA)

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