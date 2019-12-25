Dünyadan Noel manzaraları: İsyan, grev, dans!

Fransa’da devam eden süresiz greve katılan Paris Operası balerinleri, Noel arifesinde opera binası önünde "Kuğu Gölü" gösterisi yaptı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanel Macron’un emeklilik planına karşı protestolara balerinler de katıldı. Paris Operasının çalışanı olan balerinler, kentin meşhur opera binası Garnier Sarayı’nın önünde Kuğu Gölü’nden bir kesit sahneledi. Balerinlere Paris Senfoni Orkestrası eşlik etti. Kurulan sahnede asılı pankartlarda ‘Paris Operası grevde’ ve ‘Kültürümüz tehlikede’ ifadeleri yer aldı.

Öte yandan resmi Noel tatili başlarken, başta Paris olmak üzere ülkenin büyük bölümünde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde haklı grevler sürüyor. Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 9 Ocak’ta yeniden gösteri yapılması çağrısı yaptı. Yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57’si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

HONG KONG’DA NOEL PROTESTOLARI

Çin’in hazirandan bu yana 6 aydan uzun süre protestolara sahne olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi, hükümet karşıtı kitle Noel gecesi eylemleriyle yeniden hareketlendi.

South China Morning Post’un haberine göre, halk, bölge genelindeki alışveriş merkezlerinde toplanarak sloganlar attı. Polis, alışveriş merkezleri ve dükkanların yoğunlaştığı Tsim Sha Tsui ve Mong Kok bölgelerinde toplananları dağıtmak için biber gazı kullandı.

"NOEL BABA" BANKA SOYDU, PARALARI DAĞITTI

ABD’nin Colorado eyaletinde polis hırsızlık suçundan gözaltına alınan bir kişinin bankadan çaldığı binlerce doları “Mutlu Noeller” diyerek havaya saçtığını açıkladı. Polisin açıklamasına göre 65 yaşındaki David Wayne Oliver, Colorado’da Academy Bankasına yaptığı silahlı soygun sonrası yakınlardaki Sturbucks kafede yakalandı. “Beyaz sakallı” soyguncunun bankadan miktarı bilinmeyen paralarla ayrıldığı bildirildi. KKTV’ye konuşan bir görgü tanığı 65 yaşındaki soyguncunun ‘Mutlu Noeller’ diye bağırarak ellerindeki nakit paraları havaya saçtığını aktardı. El Paso County cezaevinde tutulan Oliver’in perşembe günü hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

ABLUKA ALTINDA NOEL AYİNİ

Fotoğraf: AA

Bu arada İsrail, Gazze'de yaşayan bazı Hristiyanların Noel'i kutlamak için işgal altındaki Batı Şeria'ya geçmesine izin vermedi. Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Latin Kilisesi’nde ise Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen ayine bölgede yaşayan çok sayıda Hristiyan katıldı. Latin Katolik Kilisesi Papazı Gabriel Romanelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ayini barış ve adalet için gerçekleştirdiklerini söyledi. Gazze’deki Ortodoks Kilisesi Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Ayyad ise İsrail’in, Beytüllahim’e geçmek için başvuran 950 Hristiyan’dan sadece 317’sine izin verdiğini söyledi. Gazze’deki Hristiyan aileler önceki gün, Noel kutlamalarına katılmak için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı’ndan geçerek Beytüllahim’e gitmişti. Gazze’de sayıları yaklaşık 2 bini bulan Hristiyanların yüzde 70’inin Rum Ortodoks diğerlerinin ise Latin Katolik Kilisesi’ne mensup olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

Noel kutlamalarında barış mesajı

Noel nedir, ne zaman kutlanır?

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