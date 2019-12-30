İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbul'da yılbaşında birçok yol trafiğe kapalı olacak. En çok kapalı cadde Kadıköy ve Taksim'de.
Fotoğraf: Pixabay
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
BEYOĞLU 14.00'TE KAPATILACAK
İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.
- Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,
- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,
- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,
- Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,
- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,
- Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,
- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal
Caddesine gidiş istikameti,
- Meşrutiyet Caddesi,
- Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,
- Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,
- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,
- Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,
- Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi
- Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,
- Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
- Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
- Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,
- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
- Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
- Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
- Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,
- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergahlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.
ŞİŞLİ 16.00'DA KAPATILACAK
- Mim Kemal Öke Caddesi,
- Abdi İpekçi Caddesi,
- Bostan Sokak,
- Atiye Sokak,
- Altın Sokak,
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,
- Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.
Alternatif olarak, Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.
BEŞİKTAŞ 15.00'TE KAPATILACAK
- Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesi'nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesi'ne inen Sokaklar:
- Mumhane Sokak,
- Bakkal Sokak,
- Tekkeci Sokak,
- Dubaracı Sokak,
- Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,
- Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),
- Arnavutköy Deresi Sokak.
Alternatif Güzergahlar:
- Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,
- Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,
- Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye
Caddesi istikameti.
KADIKÖY 17.00'DE KAPATILACAK
Osmanağa Mahallesi
- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,
- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,
- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,
- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.
Caferağa Mahallesi
- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,
- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,
- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,
- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,
- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,
- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,
- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,
- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,
- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,
- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,
- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,
- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,
- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,
- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,
- Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergahlar:
- General Asım Gündüz Caddesi,
- Dr. Esat Işık Caddesi,
- Mühürdar Caddesi,
- Albay Faik Sözdener Caddesi,
- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.
Caddebostan Mahallesi
- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,
- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,
- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.
Alternatif Güzergahlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek. (İstanbul/DHA)
İstanbul’da ulaşım, yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak