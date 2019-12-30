30 Aralık 2019 19:05

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da yılbaşında birçok yol trafiğe kapalı olacak. En çok kapalı cadde Kadıköy ve Taksim'de.

Araç trafiği

Fotoğraf: Pixabay

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    İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bir çok yol trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

    BEYOĞLU 14.00'TE KAPATILACAK

    İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacak.

    • Mete Caddesi - İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş,
    • Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar,
    • Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikameti,
    • Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış,
    • Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak,
    • Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri,
    • Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal

    Caddesine gidiş istikameti,

    • Meşrutiyet Caddesi,
    • Mumhane Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,
    • Necatibey Caddesi - Maliye Caddesi kesişimi,
    • Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak - Kılıç Ali Paşa Caddesi kesişimi,
    • Odun Meydanı Sokak - Kemamkeş Caddesi kesişimi,
    • Denizciler Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi
    • Yuva Sokak - Kemankeş Caddesi kesişimi,
    • Arapoğlan Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
    • Vekilharç Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
    • Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
    • Gece Kuşu Sokak - Mumhane Caddesi,
    • Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
    • Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi kesişimi,
    • Topçu Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
    • Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
    • Şehit Muhtar Bey Caddesi - Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi,
    • Aydede Caddesi - Taksim Dolapdere Caddesi,
    • Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

    Alternatif Güzergahlar: Galata Köprüsünden gelen sürücülerin Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi'ni kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücülerin Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

    ŞİŞLİ 16.00'DA KAPATILACAK

    • Mim Kemal Öke Caddesi,
    • Abdi İpekçi Caddesi,
    • Bostan Sokak,
    • Atiye Sokak,
    • Altın Sokak,
    • Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,
    • Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

    Alternatif olarak, Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

    BEŞİKTAŞ 15.00'TE KAPATILACAK

    • Arnavutköy Mahallesinde 1. Bebek Arnavutköy Caddesi (Arnavutköy Polis Merkezi önündeki Cadde) ile Francalaca Caddesi'nden 1. Bebek Arnavutköy Caddesi'ne inen Sokaklar:
    • Mumhane Sokak,
    • Bakkal Sokak,
    • Tekkeci Sokak,
    • Dubaracı Sokak,
    • Beyazgül Caddesinin 1. Bebek Arnavutköy Caddesi inişi,
    • Satış Meydanı (Kireçhane Sokak),
    • Arnavutköy Deresi Sokak.

    Alternatif Güzergahlar:

    • Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikameti,
    • Cevdet Paşa Caddesi üzerinden Baltalimanı istikameti,
    • Cevdet Paşa Caddesi üzerinden İnşirah Caddesi devamı ile Bebek Yokuşundan Nispetiye

    Caddesi istikameti.

    KADIKÖY 17.00'DE KAPATILACAK

    Osmanağa Mahallesi

    • Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,
    • General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,
    • General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesina giriş,
    • General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.

    Caferağa Mahallesi

    • General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,
    • General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,
    • General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,
    • General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,
    • Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,
    • Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,
    • Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,
    • Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,
    • Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,
    • Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,
    • Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,
    • Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,
    • Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,
    • Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,
    • Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

    Alternatif Güzergahlar:

    • General Asım Gündüz Caddesi,
    • Dr. Esat Işık Caddesi,
    • Mühürdar Caddesi,
    • Albay Faik Sözdener Caddesi,
    • Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

    Caddebostan Mahallesi

    • Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,
    • Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
    • Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,
    • Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
    • Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,
    • Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

    Alternatif Güzergahlar: Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi, Kazım Özalp Sokak, Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek. (İstanbul/DHA)

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