Yılbaşından önce kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam

Yılbaşında en çok tüketilen kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, zamma, ürünleri piyasaya vermeyip depolarda saklayan stokçuların neden olduğunu ifade etti. Karaman, devletin küçük bir müdahalede bulunmasıyla fiyatların normal seviyelere inebileceğini belirtti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, halkın kuru yemişi çok pahalı tüketmek zorunda kaldığını, devletin küçük bir müdahalede bulunması halinde fiyatların düşebileceğini söyledi. Karaman, kuru yemişi çiftçiden ucuz fiyata satın alıp piyasaya vermeyerek fiyatları yükselten stokçuların bankalardan 10 kat daha fazla para kazandıklarını ileri sürdü.

"KÂR HIRSINDAN KAYNAKLANIYOR"

Başkan Karaman, özellikle yılbaşı öncesinde kuru yemiş piyasasında yaşanan aşırı fiyat artışlarını değerlendirirken, kuru yemişte dolara bağlı normal bir fiyat artışı olduğunu, ancak bazı ürünlerdeki aşırı fiyat artışının stokçuların aşırı kâr hırsından kaynaklandığını açıkladı. Karaman, yer fıstığı fiyatlarının normal olması gerekenden yüzde 80-90 daha zamlı fiyatlarla satıldığını, bunun da tek sebebinin ürünü piyasaya vermeyerek depolarda saklayan stokçular olduğunu ifade etti.

"REKOLTE KAYBI YAŞANMADI"

Karaman, bu yıl yer fıstığında herhangi bir üretim düşüşü olmadığı halde stokçuların yüksek gümrük duvarlarını fırsat bilip ürünü depolara kaldırdığını bu yüzden fıstık fiyatlarının 32 liraya tırmandığını söyledi. Antep fıstığında ise üretimin yetersizliği ve stokçuların bu ürünleri erkenden depolara kaldırmaları yüzünden fiyatlarda yüzde 90'lara varan artışlar olduğunu belirten Karaman, Antep fıstığında ithalat yasağı olduğuna işaret ederek, yasağın kaldırılıp ithalata 3 ay geçici izin verilmesi halinde iç piyasanın ihtiyacı olan miktarın yakalanacağını, böylece fiyatların düşeceğini kaydetti.

"EK VERGİLER KAÇAKÇILIĞA YÖNLENDİRDİ"

Karaman, badem, ceviz ve kaju gibi kuru yemiş ürünlerinde ise yüzde 10 oranındaki ek ithalat vergisinden kaynaklanan yüksek fiyatların oluştuğunu belirtti. Ek vergiler nedeniyle bu ürünlerde kaçakçılığın da başladığını anlatan Karaman, ABD'ye uygulanan ek verginin bu üç ürün için kaldırılması talebinde bulundu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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