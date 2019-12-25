Aydın Efeler'e bağlı Kızılcaköy yakınlarında yapılmak istenen JES'e "ÇED olumlu" belgesi verilmesine karşı tepkiler devam ediyor. Kızılcaköylüler bugün Aydın kent meydanında bir basın açıklaması bu bölgede JES yapılmasını Aydın'ın ölüm fermanı olarak niteleyerek buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.

JES, İÇME SUYU BARAJINA ÇOK YAKIN

AYÇEP, Menderes İnisiyatifi, ÇİYAP, TEMA, Aydın Barosu Çevre Komisyonu gibi ekoloji örgütlerinin ve Aydın'lı çok sayıda yurttaşın da katıldığı eylemde Kızılcaköy halkı imzalı metni okuyan Gülcan Bahar, Aydın ili Efeler İlçesi Kızılcaköy mevkiinde Gürmat Elektrik Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Sarı Zeybek JES projesinin ÇED raporunun İDK'de kabul edildiğini hatırlattı. Bu rapora itiraz için 10 günlük süre verildiğini belirten Bahar, "Sarı Zeybek JES projesi Aydın il merkezine 7 km. En yakın yerleşim yeri Gerenkovaköyüne 850 m. güney batısında. Aydın şehir merkezi ile birilikte 30 yerleşim yerinin su ihtiyacını karşılayan İkizdere barajı yapılmak istenen santral alanının 2.5 km kuzeyinde. Santral alanının yer üstü kaynaklarının bu kadar yakınına yapılması son derece tehlikelidir" dedi.

Fotoğraf: Yoldaş Taş

AYDIN'IN ÖLÜM FERMANI

JES'lerin Aydın bölgesinde yaptığı zararlara değinen Bahar, "Bu bölgede bir jeotermal enerji santrali yapılması Efeler ilçesini, Kızılcaköy, Dereağzı köyü, Gerenkova köyü, İncirliova ilçesini ve germencik ilçesini her yönüyle olumsuz etkileyecektir. Bu santralin hayata geçmesi Aydın'ın ölüm fermanının imzalanması demektir. Hangi enerji kaynağı çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı çevrede yaşamasından önemlidir? Hangi zenginlik, bu ülkenin doğal zenginliğinden daha önceliklidir?" diye konuştu. Kızılcaköylüler olarak ÇED olumlu Raporu'nun derhal iptal edilmesini talep etiklerini belirten Bahar, "Zeytinimizi incirimizi toprağımızı havamızı suyumuzu kısaca yaşamı savunmak için herkesi bir olmaya, dayanışmaya bekliyoruz" dedi.

Fotoğraf: Yoldaş Taş

"GÖREVE BAŞLADIĞIMDAN BU YANA JES'LERE HİÇ RUHSAT VERMEDİM"

Basın açıklamasında konuşan Efeler Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın’ın JES’ler ile birlikte kanser oranının en çok arttığı iller arasında olduğunu ifade etti. Bir önceki belediye başkanı Mesut Özakcan tarafından 3 santral ile ilgili ruhsat verildiğini belirten Atay, “Göreve başladığımız 1 Nisan tarihinden itibaren değil herhangi bir ruhsat, bir nokta bile vermedim. Havamızın, suyumuzun ve toprağımızın uluslar arası sermayeye peşkeş çekilmesine seyirci kalmayacağız” dedi. Uluslar arası sermayenin daha fazla kar etmesi uğruna, halk sağlığının hiçe sayıldığını belirten Atay; “Bilsinler ki, jeotermale asla geçit vermeyeceğiz. Belediyenin ne kadar imkanı varsa havama, suyuma toprağıma dokunma diyen Efeler halkının hizmetindedir” diye konuştu.

Fotoğraf: Yoldaş Taş

"JES ŞİRKETİ ZIKKIM YESİN"

Fatih Atay’ın ardından söz alan Kızılcaköy’lü Leyla Çiyanşen; “Ben çocuğumu incirle, zeytinle büyüttüm. Ekmeğimizi çiftçilikten kazanmaya çalışıyoruz. Biz yetiştiremezsek ne yiyecekler? JES şirketi zıkkım yesin umurumuz da değil, Aydın halkını kendi sağlığı için toprağına suyuna daha fazla sahip çıkmaya çağırıyorum. Biz olmasak, cumhurbaşkanı kim? Biz olmasak bakan kim? Biz varsak bir anlamı var onların. Para babalarının keyfi için biz ölmeye mahkum değiliz” dedi. Kızılcaköylü Gülten Şimşek 16 ayı aşkındır JES'e karşı direndiklerini ifade ederek; "Direnmeye devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Topraklara sahip çıkacağız. Allahtan merhamet bekliyorsunuz, Allahın yarattığına merhamet etmiyorsunuz" dedi. Basın açıklamasına İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'de katıldı. (Aydın/EVRENSEL)

Kızılcaköy'de sular yeniden ısınıyor: JES şirketinin ÇED raporu kabul edildi

Çepeçevre Yaşam - Aydın Kızılcaköy halkının JES'e karşı direnişi

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