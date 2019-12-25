25 Aralık 2019 15:22

CHP'li Torun: Kanal İstanbul'u eleştirene 'yatırıma karşısın' diyorlar, doğru değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul projesinin İstanbul için felaket olduğunu ve yapılmaması gerektiğini yineledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun parti genel merkezinde açıklama yaparken

Fotoğraf: Kaan Ulu/DHA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerimizi dile getirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Kanal İstanbul, Türkiye ve özellikle İstanbul için felaket bir projedir" dedi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Torun, CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde, yüz yüze anket tekniği kullanarak yaptıkları araştırmayı bitirdiklerini söyledi. Kürsü arkasına konulan ekrandan anket sonuçlarını gösteren Torun, "Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10,0, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4, ve diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır. Adaylarımız toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutan isimlerden oluşmuştur. Bunun karşılığını da görüyoruz. Belediye başkanlarımız, seçmenlerimize güven veriyor. Seçmenler, başkanlarının sorunlarını çözeceğine inanıyor, performanslarını etkili buluyor" diye konuştu.

    Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının tüm şehirlerde oylarını yükselttiğini de kaydetti.

    "BAHÇELİ'NİN DÜŞÜNCESİ DEĞİŞMİŞ"

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili 'Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir' sözünün hatırlatılması üzerine Torun, "Sayın Bahçeli'nin daha önceki görüntüleri de var. O, Kanal İstanbul'un bir rant projesi olduğunu söylüyordu. Demek ki o günden beri düşüncesi değişmiş" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Kanal İstanbul bir belediye projesi değil, devlet projesidir. Montrö'yü tartışmaya açmayız. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö anlaşmasını ortadan kaldıracak bir proje değildir" sözlerine ilişkin ise CHP'li Torun, şunları söyledi: Açmasınlar o zaman. Şu anda Türkiye'nin böyle bir yatırıma, böyle bir kanal projesine ihtiyacı yok. Bu İstanbul için felaket olur. Bu her yönüyle hem çevresel olarak hem ekonomik olarak ciddi bir felaket olur. Bilim adamlarına sorulmadan, gerekli görüşler alınmadan 'Ben yaptım oldu' ile karşı karşıyayız. Sanki biz Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerimizi dile getirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor. Bu doğru değil. Kanal İstanbul, Türkiye ve özellikle İstanbul için felaket bir projedir. (DHA)

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