25 Aralık 2019 00:23

Irak'ta yeni seçim yasası Meclis'te kabul edildi

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana süren eylemlerde başlıca talepler arasında dile getirilen "yeni seçim yasası" Meclis'te kabul edildi.

Bağdat'ın Tahrir Meydanı'ndaki eylemler sürüyor

Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

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    Irak'ta 1 Ekim'de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine karşı başlayan eylemlerde başlıca talepler arasında dile getirilen "yeni seçim yasası" mecliste kabul edildi. Meclis'te toplam 58 milletvekili bulunan Kürt siyasi partiler oturumu boykot etti.

    AA'nın meclis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yeni seçim yasası tasarısı Irak Meclisi'nde bugün düzenlenen oturumda okunarak oylamaya sunuldu. Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturuma meclisteki 329 milletvekilinden 184'ü katıldı. Yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. 

    Irak Meclisindeki Kürt partiler, tasarıya itirazlarını ortak yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Kürtlerin taleplerinin dikkate alınmadığı ve özellikle tasarıdaki 15. ve 16. Maddelere karşı çıkıldığı belirtildi. Yeni seçim yasasının 15. Maddesine göre seçim çevreleri ilçe bazında belirlenecek ve her ilçede en çok oyu alan aday milletvekili seçilecek. Kürtlerin itiraz ettiği 16. Madde ise kadınlar için belirlenen kotanın yüzde 25'le sınırlandırılmasını öngörüyor. Irak Meclisinde Kürt siyasi partilerin toplam 58 milletvekili bulunuyor.

    Seçim yasasının Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından onaylanması halinde yeni bağımsız seçim komisyonun kurulma çalışmaları başlatılacak. 

    NE OLMUŞTU?

    Irak’ta eylemler 1 Ekim’de başladı. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde sokaklara çıkan halk hükümete tepki gösterdi. Başkent Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgeyi kuşatan halka dönük saldırıların ardından şiddet ülkenin diğer bölgelerine de yayıldı. Kimliği belirsiz gruplar ve güvenlik güçleri gerçek mermilerle halka saldırdı; eylemler boyunca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar eylemlere katılan en az 48 kişi kaçırıldı ya da kaybedildi. Saldırılara rağmen eylemler kısa sürede yaygınlaştı. Irak, kitlesel halk eylemlerine karşı en sert polisiye tedbirlerin alındığı ülkelerden oldu. Eylemlerin yaygınlaşıp kitleselleşmesini engellemek üzere ülkede çeşitli dönemlerde internete erişim engellendi.

    Hükümete dönük istifa çağrılarının saldırılara rağmen sürmesinin ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kaldı. İstifanın ardından erken seçim ve yeni hükümet tartışmalarının başladığı ülkede eylemler devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

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