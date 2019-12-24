24 Aralık 2019 18:35

5. Balkan Panorama Film Festivali başladı

Buca Belediyesi ev sahipliğinde DEÜ GSF tarafından düzenlenen 5’inci Balkan Panorama Film Festivali, 24-27 Aralık tarihleri arasında Tarık Akan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.
5. Balkan Panorama Film Festivali başladı

Fotoğraf: Buca Belediyesi 

Buca Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Film Tasarım Bölümü ile ortak bir organizasyona imza attı. Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinin ev sahipliği yaptığı 5’inci Balkan Panorama Film Festivali, 27 Aralık 2019 Cuma gününe kadar Türk ve Balkan sinemasının başarılı yapıtları ve ünlü yönetmenlerini ağırlayacak. Festival kapsamında 25 uzun, 10 kısa metrajlı film beyazperdede sergilenecek. Gösterimlerin ardından seyirciler, izledikleri filmlerin yerli, yabancı oyuncu, yönetmen ve yapımcılarının söyleşilerine katılma fırsatına sahip olacak. Filmlerin tümü orijinal dillerinde, Türkçe altyazılı olarak seyirciyle buluşacak. 

FESTİVALİN İLK KONUĞU GÜLTEN TARANÇ

İzmirli sinemaseverler tarafından merakla beklenen festivalin açılış filmi Macar yönetmen Miklós Jancsó’nun “Kızıllar ve Beyazlar” oldu. İlk gününde gösterimlerin yoğun ilgi gördüğü festivalin ilk konuğu ise Türk sinemasının kadın yönetmenlerinden Gülten Taranç oldu. “Yağmurlarda Yıkansam” filmiyle sinemaseverlerle buluşan Taranç, gösterimin ardından düzenlenen söyleşiyle filmin detaylarına ilişkin bilgi verirken izleyenlerin sorularını yanıtladı.

KAPANIŞ RİSTOVSKİ VE OSCAR ADAYI FİLMİYLE GERÇEKLEŞECEK 

Bu sene ilk kez Buca Belediyesi’nin destek vermesiyle daha da genişleyen festivalin sürpriz konuğu Emir Kusturica’nın ‘Yeraltı’ filmindeki ‘Bleki’ ve James Bond serisinin ‘Casino Royale’ filmindeki ‘Kaminofsky’ rolleriyle hatırlayacakları dünya çapında üne sahip Makedon kökenli Sırp aktör, yönetmen, yapımcı ve yazar Lazar Ristovski olacak. Ristovski’nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği, Sırbistan’ın bu yıl Oscar adayı; ‘Sırbistan Kralı Peter’ filmi festivalin finalinde izleyenlerle buluşacak. Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmin ardından İzmirliler kendisiyle yapılacak söyleşiye katılıp, tanışma şansı bulacak.

TÜRK VE BALKAN SİNEMASININ BAŞARILI İSİMLERİ BU FESTİVALDE

Festivalin bir diğer konuğu Eski Yugoslavya’nın ünlü oyuncularından İgor Galo olacakken, Boşnak İsmet Krvavac’ın, resmi rakamlara göre 1 milyarın üzerinde seyirciye ulaşan ‘Köprü’ filmi gösterilecek. Gösterimden sonra İgor Galo ile film ve özellikle de Eski Yugoslavya’daki sinema deneyimi konusunda söyleşi gerçekleştirilecek. Makedonya’nın son yıllardaki en başarılı yapımcılardan Robert Jazadziski’nin ‘Bal Gecesi’ filminin de yer bulacağı etkinlik kapsamında kendisiyle söyleşi yapılacak. Kaos filminin yapımcı ve yönetmeni Semir Aslanyürek de festivalin konuğu olurken, Çiğdem Sezgin’in yazıp yönettiği bol ödüllü ‘Kasap Havası’ adlı filmin gösterimi ve ardından filmin yönetmeniyle söyleşi de programdaki bir diğer etkinlik olarak yer alıyor.  Öte yandan festival genç yeteneklerin gün yüzüne çıkmasında etkili olacak. Türkiye’nin en eski ve en verimli sinema okullarından sayılan D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü’nün 2. sınıf öğrencilerinin çektikleri yaklaşık 10 kısa metrajlı film festival kapsamında gösterilirken, geleceğin sinemacıları deneyimlerini seyircilerle paylaşacak. (İzmir/EVRENSEL)

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5. Balkan Panorama Film Festivali başladı

5. Balkan Panorama Film Festivali başladı

Buca Belediyesi ev sahipliğinde DEÜ GSF tarafından düzenlenen 5’inci Balkan Panorama Film Festivali, 24-27 Aralık tarihleri arasında Tarık Akan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.

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