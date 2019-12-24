Çiğli Belediyesi tarafından, Nazım Hikmet’in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı adlı eserinden uyarlanan “İriş Dede Sultan İriş” adlı oyun, Fakir Baykurt Salonunda sahnelendi.

Çiğli Belediyesi ile “Ankara Sahnesi” iş birliğinde düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Nazım Hikmet’in yazdığı Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı’ndan uyarlanan “İriş Dede Sultan İriş” adlı oyun Sedat Demirsoy yönetmenliğinde sahnelendi. Ali Ötünç’ün bağlaması eşliğinde, Yücel Turgut’un performansıyla sahnelenen oyun, sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

Fotoğraf: Çiğli Belediyesi

Etkinliğe katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kültürel değerlerin korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının toplumların gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Toplumların gelişiminin kültür ve sanat alanlarındaki gelişimle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda sanat ve kültür alanlarındaki etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)