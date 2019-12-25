25 Aralık 2019 07:03
Son Güncellenme Tarihi: 25 Aralık 2019 08:23

Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı görevini yürütürken hakkındaki suçlamalar kanıtlanmadan gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Selçuk Mızraklı, bugün hakim karşısına çıkıyor.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: MA

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    Hakkındaki soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos'ta görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala Hicran Berna Ayverdi’nin aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim’de tutuklandı. Mızraklı hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Duruşması öncesi açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, “Diyarbakır’da halkın sağlık sorunlarına sahip çıktığı, yoksullukla mücadele ettiği için halk tarafından çok iyi bilinmekte ve sevilmektedir” dediği Mızraklı'nın serbest bırakılmasını istedi.

    SEGBİS İLE KATILMASI BEKLENİYOR

    Mızraklı’nın tutuklandığı dava dosyası, hakkında daha önce açılan ve tutuksuz yargılandığı Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirildi.

    “Terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis istemiyle yargılanan Mızraklı’nın duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan T2 Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılması bekleniyor.

    YOKSULLUKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DA SUÇLAMA KONUSU

    Mızraklı hakkındaki suçlamalar arasında seçim sürecinde katıldığı eylem ve etkinlikler, Hicran Berna Ayverdi’nin aleyhine verdiği ifadeler ve Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği çalışmaları bulunuyor. Söz konusu bu derneğin içerisinde Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş örgütleri ve AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu da bulunuyordu.

    SEÇİME 11 GÜN KALA ALEYHİNE İFADE VERİLDİ

    Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan Hicran Berna Ayverdi, tutuklandıktan 3 yıl sonra cezaevinde iken seçime 11 gün kala Mızraklı’nın aleyhine ifade verdi. Ayverdi ifadesinde anestezist olduğunu ve Mızraklı’nın hekimlik yaptığı dönemde birlikte aynı hastanede çalıştıklarını söyleyerek 2013 yılında Mızraklı’nın bir örgüt mensubunu tedavi ettiğine yönelik iddiada bulunmuştu.

    O TARİHTE HASTANEDE ÇALIŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Ancak daha sonra ortaya çıkan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında Ayverdi’nin belirttiği tarihlerde söz konusu hastanede çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

    Avukatların Mızraklı’nın tutuklanmasına itiraz etmesine rağmen itirazlar kabul görmedi. Mızraklı, Kayseri Bünyan Cezaevine gönderildi.

    İTİRAFÇI DIŞARIDA, MIZRAKLI İÇERİDE

    Bu sırada Kayseri Kapalı Kadın Cezaevinde tutuklu bulunan Hicran Berna Ayverdi serbest bırakıldı. Mızraklı ise Evrensel gazetesinin bu konuyla ilgili sorularına cezaevinden şöyle cevap verdi: "Mardin’deki mahkemeler tarafından güvensiz bulunan, ifadeleri kayda alınmayan iftiracı, söz konusu bizler olunca ödüllendirilmiş, hemen serbest bırakılmıştır. Kendisinin tahliye olduğu Kayseri Cezaevine bizler konularak Türkiye demokratik çevrelerine de bir mesaj verilmek istenmiştir."

    TTB MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI ADIYAMAN: MIZRAKLI SERBEST BIRAKILMALIDIR

    TTB'nin Selçuk Mızraklı için düzenlediği basın açıklamasından

    Fotoğraf: Evrensel

    Mızraklı’nın duruşması öncesi açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Mızraklı için “Diyarbakır’da halkın sağlık sorunlarına sahip çıktığı, yoksullukla mücadele ettiği için halk tarafından çok iyi bilinmekte ve sevilmektedir” diyerek serbest bırakılmasını istedi.

    Tabip Odası Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Eski HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ve sendika şube yöneticileri katıldı.

    "REJİMİN UYGULAMALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

    Basın açıklamasını okyab Sinan Adıyaman, 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında halkın iradesinin yok sayılarak birçok belediyeye kayyum atandığını söyledi. Adıyaman, “Somut ve inandırıcı hiçbir gerekçe ortaya konulmadan yapılan keyfi tutuklamalar ve kayyum uygulamaları totaliter rejimlerde görülen seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesini anti demokratik buluyoruz. Toplumsal sağlığımızın ülkemizde ancak barış içerisinde bir arada yaşayacağımız demokratik bir ortamın oluşması ile gerçekleşebileceği bilinciyle tek adam rejimi uygulamalarına boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

    "MIZRAKLI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELENİN TANIĞIYIZ"

    Selçuk Mızraklı’nın halen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi olduğunu belirten Adıyaman, “Mızraklı’nın yoksulluğa karşı ve toplumun sağlık hakkı mücadelesindeki katkılarının, demokrasi ve insan hakları alanında yürüttüğü mücadelenin en yakın tanığıyız. Tüm hekimlik yaşamı toplumun sağlık ve yaşam hakkı mücadelesi, iyi hekimlik değerlerinin savunusuyla geçmiştir. Aynı zamanda demokrasi, özgürlük ve barış savunusunu hekimlik değerleriyle birleştirebilmiştir. Diyarbakır’da halkın sağlık sorunlarına sahip çıktığı, yoksullukla mücadele ettiği için halk tarafından çok iyi bilinmekte ve sevilmektedir” diye konuştu.

    Selçuk Mızraklı’nın serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Adıyaman şu ifadeleri kullandı:

    “Yaşamı boyunca mesleki faaliyetlerinin yanında, iyi hekimlik değerlerinin, sağlık için barışçıl demokratik bir ortamın olmazsa olmaz olduğu bilinciyle barış ve demokrasi mücadelesi yürüten Dr. Selçuk Mızraklı’nın serbest bırakılması, serbest kaldıktan sonra da hekim duyarlılığı ile yerine getireceğinden kuşku duymadığımız Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı görevine iadesinin sağlanması ülkemiz demokrasisi ve adaleti için yaşamsal buluyoruz.”

    "SEÇİMLERİN GÜVENİLİRLİĞİ ORTADAN KALKMIŞTIR"

    Basın açıklamasının ardından söz alan Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam, “Yargı adeta tek kişi yönetiminin emri altındadır. 50 yıldır seçim yapılan bu ülkede maalesef bu iktidar yüzünden seçimlerin belirleyiciliği ve güvenilirliği de ortadan kalkmıştır. 31 Mart’ta belediye başkanı seçilen sayın Mızraklı hakkında kayyum isteme yazısı 1 Nisan’da istenmiş. Ortada ne olduğunu açıkça gösteriyor. İddianameye bakıyorsunuz kanıt yok. Biz kendisinin ahlaki yönüyle nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Biz onu yeterince tanıyoruz. En kısa zamanda tahliye olmasına ve beraat edeceğine inanıyoruz” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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