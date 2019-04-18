Mızraklı: Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, bu kez de DİSKİ genel müdürlük makamındaki lüks banyoyu ortaya çıkardı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığının (DİSKİ) genel müdürlük odasını gösteren kaydı Twitter hesabından yayınladı.
Videoyu yayınlayan Mızraklı beraberinde "Diyarbakır DİSKİ genel müdürlük odası... Gönül Belediyeciliği değil Banyo Belediyeciliği yapmışlar. #banyobelediyeciliği" notunu da paylaştı.
Diyarbakır DİSKİ genel müdürlük odası... Gönül Belediyeciliği değil Banyo Belediyeciliği yapmışlar.#banyobelediyeciliği pic.twitter.com/ZxeuIebzXi— Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) 18 Nisan 2019
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mızraklı, önceki dönem belediyeye kayyım olarak atanan Cumali Atillla’nın yaptırdığı lüks banyo ve makam salonu ile oturma odasının görüntülerini de paylaşmıştı.
Bakın Bakın!— Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) 16 Nisan 2019
Halkın parası ile kendilerine saraylar yapmışlar... Bütün israf ve şatafatlarını halka tek tek göstereceğiz.
Yorum sizin... pic.twitter.com/4Wg9t7pP9u
Odanın görüntülerini paylaşan Mızraklı: Manzara kayyımın raporu gibi