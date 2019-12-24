Metin İlgün Almanya’da anıldı: Bir devrimci nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşadı

Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşamını yitiren EMEP MYK Üyesi Metin İlgün anısına etkinlik düzenlendi. Anma Metin İlgün için hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından konuşan dostları ve yoldaşları, Metin İlgün’ün devrimci kişiliği ve mücadeleye olan bağlılığına vurgu yaptı.

Metin İlgün’ü yakından tanıyan bir yoldaşı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Genç yaşta mücadeleyle tanışan ve sonrasında tutuklanarak uzun yıllar cezaevinde kalan Metin, 12 Eylül’ün en ağır koşullarında direnerek çıkmayı başarmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığı yerde mücadeleye devam eden Metin, büyük küçük demeden partisinin verdiği tüm görevleri yerine getirmiştir. Metin, safını gençken belirlemişti. Yoksulların ezilenlerin safı olmuştu. Bu gün mahallelerde, fabrikalarda onu tanıyan herkes büyük üzüntü yaşamıştır. Metin örgütlü mücadelenin dışında herkesin yardımına koşan biriydi. Onu tanıyan sıradan insanlar kimliğine bakmaksızın ölümü sonrası üzüntülerini dile getirmişlerdir. Metin’i kaybetmek bizim için büyük bir acı ve aynı zamanda sınıfın ve partisinin büyük acısıdır. Bir devrimcinin nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşayan ve günlük yaşamında emekçilerle iç içe olan ve kurduğu ilişkileri örgütlü mücadeleye dönüştüren nadir insanlardan biriydi” dedi.

"ONURLU, KARARLI VE MÜCADELECİ BİR KİMLİK BIRAKARAK ARAMIZDAN AYRILDI"

Anma etkinliğine katılan Almanya DİDF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi, "Metin İlgün, geride bıraktığı mücadeleci kimliği, durmaksızın koşturan, herkesin yardımına koşan bir ağabey, kardeş, dost ve yoldaş olarak derin bir iz bırakarak aramızdan ayrıldı. En ufak bir kişisel çıkar gözetmeksizin bütün ömrünü bu davaya adayan örnek bir devrimci olmuştur. Hastalığının ağır olmasına rağmen son güne kadar mücadeleden kopmayan Metin, bizlere mütevazi, onurlu, kararlı ve mücadeleci bir kimlik bırakarak ayrılmıştır” dedi.

Gençlik yıllarından itibaren Metin İlgün’ü tanıyan yoldaşları da söz alarak, İlgün’ün cezaevi yıllarını, günlük yaşamını, yoldaşlık ve dostluk ilişkileri üzerine anılar paylaşılırken, örgütlü olmanın önemine vurgu yaptı. (DIŞ HABERLER)

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