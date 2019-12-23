Bursa’da Evrensel ile dayanışma yemeği: Bir gazete alıp bir gazete aldıracağız

Bursa’da Evrensel’in 25. yılı nedeniyle dayanışma yemeği düzenlendi. Bursa Çağdaş Gazeteciler Derneği lokalinde düzenlenen yemeğe çok sayıda Evrensel okuruyla birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katıldı.

Dayanışma yemeğinde konuşan Evrensel gazetesi Bursa Muhabiri Uğur Ökdemir, “25 yıldır iktidarlar değişiyor ama gazetemize yönelik baskılar ve cezalar hiç değişmiyor. 25 yıl boyunca her türlü baskıya karşı gücünü işçi ve emekçilerden alan gazetemiz doğruları yazmaya söylenmeyenleri söylemeye devam ediyor. Kendisine biat etmeyen her kesimi susturmak isteyen bugünkü iktidar gazetemize basit gerekçelerle dava açıp basın ilan kurumu aracılığı ile ilan verimini yasaklayarak mali bir kuşatmaya almış durumda” sözleriyle Evrensel’in karşı karşıya bırakıldığı mali kuşatmaya değindi.

“MALİ KUŞATMAYI DAYANIŞMA İLE AŞACAĞIZ”

Ökdemir, “Gücünü işçi ve emekçilerden alan gazetemiz bu mali kuşatmayı dayanışma ile boşa çıkaracaktır. Bugün yapmamız gereken Evrensel gazetesine daha çok sahip çıkmak. Bayiden bir gazete alıyorsak diğer gazeteyi de bir başkasına aldırmayı hedefimize koymalıyız. Gazete bayisi bulamıyorsak e-gazeteye abone olmamız gerek. Bu saldırılara en güzel cevabı bu şekilde vermeliyiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“BİR GAZETE ALIP BİR GAZETE DE ALDIRMAK ZORUNDAYIZ”

İktidar basını tamamen kendi tekeline aldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal; “Kendisi gibi düşünenlere her türlü kamu kaynağını sonuna kadar sunuyor. Yetmiyor devlet bankalarını da medyayı elinde tutmak için onlara kredi olanakları sunuyor. Yetmiyor kendisi gibi düşünen kurumlar eğer batıyorsa onları kurtarmak için hem o bankaları kullanıyor hem de hazineyi kullanıyor. Ama iş kendisi gibi düşünmeyip itiraz edenlere gelince katli vaciptir meselesini aynen hayata geçiriyor. Evrensel gazetesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Mutlaka bir gazete alıp bir gazete de aldırmamız gerekiyor. Başka hiçbir çare yok. Diğer büyük gazetelerin tirajlarının tümü yalan. Blok blok balya balya götürülüyor bir yerlere bırakılıp satılıyormuş gibi gösteriliyor ama sizin iki gazeteniz üst üste kapının önünde dursun bunlar satılmıyor, dağıtılıyor diye ceza kesiyorlar. Ekonomik olarak baskı altına alıp sesi kısılmak isteniyor bugün Evrensel, ama bu gazeteyi ayakta tutan sizlersiniz, bizleriz o yüzden bu dayanışmayı sürdürmeliyiz. Biz Evrensel gazetesini sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Dayanışma yemeği müzik dinletisi ve çekilen halaylarla son buldu. (Bursa/EVRENSEL)

Evrensel 25 yaşında

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