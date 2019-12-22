Zonguldak’ta Evrensel’le dayanışma kahvaltısı

Evrensel'in 25. yılı nedeniyle Zonguldak’ta dayanışma kahvaltısı yapıldı. Zonguldak Maden Mühendisleri Odası lokalinde yapılan etkinliğe GMİS Merkez Şube, KESK’e bağlı sendikalar, Türkiye Denizciler Sendikası, Makina Mühendisleri Odası, EMEP, CHP, ÖDP, Yeşil Sol Parti, TKP, Alevi Kültür Derneği, Zonguldak Çevre Koruma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Zonguldak Artvin İli Sosyal Dayanışma Derneği, Çağdaş Anadolu Halkoyunları Derneği başkan ve yöneticileri ile maden ve liman işçileri de katıldı.

Evrensel okurları adına konuşan Mustafa Aday, Evrensel gazetesini destekleyen, katkı sunan Evrensel okurlarına, işçilere, emekçilere, sendika ve partilere teşekkür ederek “25 yılını geride bırakan Evrensel gazetesi, Türkiye ve Avrupa’da işçilerin, emekçilerin destek ve yardımlarıyla ayakta durmuş ve önemli bir okur kitlesine ulaşmıştır. Patronsuz ve sermayenin desteklediği bir gazete olmadığı gibi şimdi de Basın İlan Kurumu, BirGün ve Evrensel’e ilan yasağı koydu. Siyasi olarak yıpratamadığı emekçi basınını ekonomik olarak ezmeye ve yıkmaya çalışılıyorlar. Ülkemizde ve dünyada emek sömürüsü var oldukça Evrensel de var olmaya devam edecektir” dedi.

“BÜTÜN SIKINTILARI GÖĞÜSLEYEREK TARİHSEL BİR MİSYONUMUZ OLDUĞU BİLİNCİYLE BUGÜNLERE GELDİK”

Fotoğraf: Evrensel

Etkinliğe katılan Evrensel İzmir Temsilcisi ve Çevre Muhabiri Özer Akdemir de 25 yıldır bıçak sırtında bir gazetecilik yaptıklarını söyleyerek, “25 yıldır her türlü baskıyı gördük. Muhabirimiz Metin Göktepe polisler tarafından dövülerek öldürüldü. Hasan İşler arkadaşımız haber pesinde koşarken yaşamını yitirdi. Para cezaları, hapis cezaları bütün bunları göğüsleyerek, tarihsel bir misyonumuz olduğu bilinciyle bugünlere geldik. Aslında Evrensel 25 yaş gününü burada kutluyorsa, bunun en önemli dayanağı sizlersiniz. Evrensel sadece bir gazete değil okuruyla var olan bir gazetedir. Şimdi de hepinizin malumu, bildiğiniz Basın İlan Kurumu (BİK) denilen bir kurum var. Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gibi muhalif gazetelerin sesini kısmak için ‘gözünüzün üstünde kaşınız var’ gibi gerekçelerle cezalar vererek bizleri susturmaya çalıştırıyor. Ama şunu bilmiyorlar, biz 25 yıldır hiçbir baskı altında susmadık, aksine daha da bilenen, sizin gibi dostlarla yan yana gelerek gerçekten yana haberciliğimize devam edeceğiz” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Ümraniye'de Evrensel'le dayanışma etkinliği

Evrensel 25 yaşında

Reklam