Ümraniye'de Evrensel'le dayanışma etkinliği

İstanbul Ümraniye'de 1 Mayıs Mahallesi'nde Evrensel gazetesi okurları dayanışma için bir araya geldi. Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen kahvaltıya Evrensel okurlarının yanı sıra muhtarlar, Emek Partisi (EMEP) yöneticileri, CHP Kadın Kolları temsilcileri, HDP ilçe temsilcilerinin yanı sıra Tüm Bel-Sen Anadolu Yakası Şube Sekreteri İlyas Ulukaya ve çeşitli fabrikalardan işçiler de katıldı.

Etkinlikte konusan EMEP Ümraniye İlçe Örgütü Başkanı Sami Evren, "25 yaşındaki gazetem Evrensel benim kızımla birlikte büyüyor. Şimdi 20 yaşındaki kızım da gazetenin dağıtımını yapıyor. Bugün 25 yıldır eğilmeden, bükülmeden emekçilerin, ezilenlerin sesi olan Evrensel'le karşı karşıya oldugu baskılara karşı dayanışma zamanıdır" dedi.

Etkinlikte konuşan Evrensel gazetesi editörlerinden Vural Nasuhbeyoğlu ise 25 yıl önce emeğin sesi, gerçeğin habercisi şiarıyla yola çıkan Evrensel'in işçi ve emekçilerin iş ekmek taleplerinin, kadınların eşitlik mücadelesinin, güvenli bir gelecek isteyen gençlerin, emperyalizm ve gericiliğe karşı mücadelede özgürlük talep eden halkların sesi olduğunu söyledi. Evrensel'in kurulduğu günden bu yana kapatmalar, ağır hapis ve para cezalarına ve gazetenin muhabiri Metin Göktepe'nin katledilmesine varan baskılara karşı halkın haber alma hakkını tavizsiz savunarak bugünlere geldiğine vurgu yapan Nasuhbeyoğlu, "Metin öldürüldüğünde 'susmayacağız' manşetiyle çıkmıştık. Susmadık, o günün iktidar sahipleri gördüler. Bugün bizi mali kuşatmayla susturmak isteyen iktidar sahipleri de bunu görecekler" dedi.

Evrensel'in arkasında sermaye ve holdingler olmadığını, Evrensel'in 25. yaşını kutlamak için ve Evrensel'e uygulanan baskılara karşı bir araya gelen okurları olduğuna vurgu yapan Nasuhbeyoğlu, baskılara karşı gazetemizin gerçek sahibi olan okurlarımıza ve emekçilere Evrensel'le dayanışmayı büyütme çağrısı yaptıklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Evrensel 25 yaşında