22 Aralık 2019 13:19

Patron örgütü TİSK asgari ücretle ilgili açıklama yaptı, sömürünün artmasını istedi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin düşük tutulmasını, işverene verilen desteğin artmasını ve "yatırım kaptırmama" bahanesiyle sömürünün katmerlenmesini istedi.

Demir-çelik fabrikası haddehanesinde çelik profilleri kontrol eden işçi

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    Patron örgütü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada işsizleri öne sürerek “Asgari ücret, mevcut istihdamı koruyacak, 4 buçuk milyon işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı” dedi. TİSK’in üzerinde durduğu diğer bir konu ise yatırım oldu. TİSK’in, “başka ülkelere yatırım kaptırmamak” için işaret ettiği nokta da sömürünün artması.

    TİSK Yönetim Kurulu AA’ya yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik değerde, işçinin de işverenin de çok büyük payı var. Çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem” dedi.

    Asgari ücretin başta istihdam olmak üzere birçok ekonomik göstergeyi etkilediğine dikkat çeken TİSK Yönetim Kurulu, “Yeni Ekonomik Program’ın hedeflerine ulaşmak, yeni yatırımlar çekmek, rekabet edilen ülkelere yatırım kaptırmamak, zor durumdaki sektörlerin üzerindeki baskıyı rahatlatmak için yeni asgari ücrette dengeler gözetilmeli. Mevcut ekonomik tablo, üretim, istihdam ve rekabet edebilirlik açısından vergisini düzenli ödeyen, çalışanın sigorta primini düzenli yatıran işletmelerin varlığını sürdürebilmesini gerekli kılıyor. Bu işletmeler yüzde 36’ya ulaşan kayıt dışılıkla da mücadele ediyor. Bu sebeple yeni asgari ücret, gerçekçi bir bakış açısıyla mevcut istihdamı koruyacak, 1 buçuk milyonu genç olmak üzere 4 buçuk milyon işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı" dedi.

    TİSK, yeni asgari ücretin istihdama katılmayı bekleyen işsizler ve bilhassa gençler için anahtar nitelikte olduğunu ifade ederek “Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanların ücretini değil aynı zamanda diğer tüm çalışanların ücretini etkileyen bir gösterge, iş arayışında olan işsizlerimizin potansiyel ücreti, yatırımcıların yeni yatırım kararlarını etkileyen en temel kriterdir” dedi.

    PATRONLAR İŞSİZLİK FONU’NDAN DAHA FAZLA YARALANMAK İSTİYOR

    Asgari ücret seviyesi dışında da taleplerin yer aldığı TİSK açıklamasında, “Son dört yıldır işverenlere verilen asgari ücret desteği için hükümetimize tekrar teşekkür ederiz. İşveren olarak yüzde 2 ile en yüksek katkı sağladığımız İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bu yıl 150 lira olarak karşılanan bu desteğin, 2020’de 200 lira olmasını ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayıp devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca destekten yararlanma koşulları kapsamında toplu iş sözleşmeli iş yerleri için uygulanan prime esas günlük kazançtaki üst limitin artırılarak sürmesini istiyoruz. Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı’nın 2020 yılı için alınmamasını, SGK İşveren Desteği’nin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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