21 Aralık 2019 15:24

800 yıl kilise olarak kullanılan Kariye'nin camiye dönüştürülmesini istediler

Saadet Partisi üyeleri, tarihi bir kilise olan Kariye Müzesi’nin cami olarak ibadete açılmasını istedi.

Kariye Müzesi önünde açıklama yapan Saadet Partililer

Fotoğraf: AA

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    Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, önünde toplandıkları Kariye Müzesi’nin cami olarak ibadete açılmasını istedi.

    Ellerinde “Kariye müze değil, camidir” iddiasının yazılı olduğu pankart bulunan grup adına basın açıklaması yapan Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli, “Karar sürecinde artık son noktaya gelinmiştir. Ecdadımızın ve şehitlerimizden aldığımız bu tarihi emanetleri onların bize vakfettikleri şekliyle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur” dedi.

    KARİYE CAMİ DEĞİL, KİLİSE OLARAK İNŞA EDİLDİ

    Kariye Müzesi İstanbul Karagümrük’te bulunuyor. Bizans döneminde manastır olarak inşa edilmiş; İstanbul’un fethinden sonra ise cami olarak kullanıldı.

    Kariye (Chora) Kilisesi, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahiptir. Günümüze ulaşmış hali Osmanlı döneminde ve 20. yüz yılın ikinci yarısında geçirdiği onarımların sonucudur. Daha önceleri kilise çevresinde, manastır kompleksi de ihtiva etmekteyken bu yapılar geçen zamana dayanamamışlardır.

    İlk önce manastır olarak 534 yılında I. Justinianus döneminde Aziz Teodius tarafından yapılmıştır. 11. yüzyılda I. Aleksios’un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1204-1261 yıllarındaki Latin istilasında zarar gören manastır Teodor Metokhites tarafından 14. yüzyılda onarılmıştır. Dış narteks ve parekklesion bu dönemde yapıya eklenmiştir. (Metokhites Parekklesion’u kendisi için inşa etmiştir ve mezarı da kilisenin girişinde mermer Bir taşla belirlenmiş olan yerdedir.)

    İSTANBUL'UN FETHİNDEN SONRA FRESKLER SIVAYLA KAPATILDI

    Yapının önemi, Bizans İmparatorluğu'nun imparatorluk sarayı ve devlet idare merkezinin, Haliç kıyısında, surlara yakın bir yerde konumlanmış olan “Blackhernai Sarayı”na taşınmasıyla artmıştır. 1296’daki büyük depremden sağ olarak çıkmıştır. Bina Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden 58 yıl kadar sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüş ve “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak adlandırılmıştır. Bu dönüştürme sırasında bu eski kilisenin duvaraları üzerinde bulunan mozaik ve freskler sıva ile kaplanmıştır. Cami olarak yapıya köşesindeki minare ve içeride güneydoğu köşesindeki mihrap eklenmiştir.

    Kariye Camisi Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı karar ile müzeye çevrilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki “Amerika Bizans Enstitüsü (Byzantine Institute of America)” ve “Bizans İncelemeleri İçin Dumbarton Oaks Merkezi (Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies)” tarafından, bu camideki sıvalar altında kalmış mozaik ve freskler ile birçok kez depremlerden zarar görüp restore edilmiş yapının restorasyonu için çalışmalara sponsorluk verilmiştir. Bu restorasyon çalışmaları, adı geçen Amerikan akademik kurumları mensupları olan Thomas Whittemore ve Paul A. Underwood idaresi altında başlatılmıştır. 1948'den 1958'e kadar yapılan çalışmalar sonucunda tüm mozaik ve freskler ortaya çıkarılmıştır. 1956’da açılan yapı, “Kariye Müzesi” adıyla günümüzde de müze olarak hizmet vermektedir. (HABER MERKEZİ)

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