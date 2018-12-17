TTB: İşveren değil iş güvenceli aile hekimi

Torba yasa ile yürürlüğe giren ve yaklaşık 24 bin aile hekimini ilgilendirecek yeni sözleşme dönemi öncesinde, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu ortak açıklama yaptı.

TTB Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal, aile hekimlerinden gittikçe daha kötü koşullarda çalışmalarının beklendiğini söyledi. Hekimlerin ücretli izin haklarının gasbedildiğini belirten Ünal, “Aile hekimliği tamamen kamusal hizmet alanı dışına itiliyor” dedi.

AİLE HEKİMLERİNİN HAK GASPLARI ARTIYOR

Güvencesiz ve sayısız hak kaybı ile bu yıl yine torba yasa ile birlikte 7 bin 950 aile sağlığı merkezinde çalışan yaklaşık 24 bin aile hekimini ilgilendiren sözleşmenin hekimlerin karşısına çıkacağını söyleyen Ünal, “Bu yeni düzenleme ile 'aile hekimleri ferden ya da müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir' denilerek, aile hekimlerine yeni bir sorumluluk yüklenmektedir. Bunun anlamı aile hekimliğinin kamusal alanın dışına itilmesi ve aile hekimlerinin kamu çalışanı olarak değil, kâr eden özel sağlık işletmecisi olarak tanımlanmasıdır. Aile hekimliği tamamen kamusal hizmet alanı dışına itiliyor” dedi.

‘ÜCRETLİ İZİN GASBEDİLİYOR’

Hekimlerin, ücretli izin haklarının da gasbedildiğini belirten Ünal, tek birimli aile hekimlerinin ve vekalet veremeyen aile hekimlerinin ücreti izin kullanmalarının fiilen engellendiğini ifade etti. Devlet memuru olmadan aile hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimlerin ise diğer hekimlerden farklı olarak çalışma sürelerinin 65 yaş ile kısıtlandığını dile getiren Ünal, taleplerini içeren düzenlemelerin dikkate alınması için kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi. Ünal, “İşveren değil iş güvenceli aile hekimi. Dayatma değil, karşılıklı belirlenmiş koşulları ve yaz boz tahtası değil kurumsal kamusal sağlık hizmeti istiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Aile hekimleri: Şiddet ve aşırı iş yüküne karşı 'tükendik'