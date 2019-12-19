Dersim'de Vatan Partisine tepki: Seyit Rıza halkın hafızasıdır

Vatan Partisinin, Dersim’de bulunan Seyit Rıza Meydanı’ndaki heykel ve ona ait herhangi bir ismin il sınırları içerisinde kaldırılmasına dair Tunceli Valiliği ve belediyeye yaptığı başvuru tepki topladı. Siyasi parti ve dernek temsilcileri, "Seyit Rıza Dersim halkının hafızasıdır. Amaçlanan toplumu hafızasız bırakmaktır" dedi.

CHP: SEYİT RIZA TOPLUMUN DEĞERİDİR

CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, Vatan Partisinin başvurusunun şehirdeki huzur ortamını germeye yönelik olduğunu söyleyerek, "Seyit Rıza Dersim toplumunun değeridir. Toplumun anlam biçtiği bir kişidir. Böyle bir başvurunun toplumun huzurunu bozmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" diyerek yapılan başvuruya yönelik tepkilerini alanlarda dile getireceklerini söyledi.

EMEP: SEYİT RIZA’YI KORUMAK KATLİAMA KARŞI ÇIKMAKTIR

Ergin Tekin | Fotoğraf: MA

Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Başkanı Ergin Tekin de Vatan Partisinin ulusal ve tekçi anlayışın ürünü olduğunu, yaptığı başvuru ile Kürt sorununa yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti. Tekin, "Seyit Rıza, Dersim halkı için bir semboldür. Dersim katliamına karşı kendisini savunan ve koruyan bir kişidir. Seyit Rıza halkın kimliği ve hafızasıdır. Ne zaman Seyit Rıza'nın heykelini görsek Dersim katliamı aklımıza geliyor. Bu nedenle Seyit Rıza'ya sahip çıkmak 1937-38’de yapılan katliama karşı durmak anlamına gelmektedir. Buna karşı halkımızla birlikte her yerde karşı duruşumuz olacaktır" diye konuştu.

HDP: GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, "Özelikle bu dönemde böyle bir talebin dile getirilmesinin özel bir amacı var. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan ‘Dersim Katliamı’nda zehirli gaz kullanılması’ konusu, 20 gündür Almanya’da konuşuluyor. Bu başvuru ile gündemi saptırmak ve değiştirmek istiyorlar" dedi.

PSAKD: BAŞVURUNUN KARŞILIĞI YOKTUR

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Dersim Şube Başkanı Ali Ekber Kaya, Seyit Rıza'nın halkın değeri olduğunu ifade ederek, kimsenin bu konuya dair söz söyleme hakkı olmadığını söyledi. Kaya, halka rağmen yapılan her hangi bir başvuru ve talebin hiç bir karşılığı olmadığını dile getirerek, Dersim halkının geçmişten bu yana değerlerine sahip çıktığını, bundan sonra da çıkacağını ifade etti. Kaya, "Bu halkın değerlerini hazmetmemeye yönelik bir saldırı girişimidir. Provakatif talepleri ile öne çıkan bir partinin değerlerimiz üzerinde söz söyleme hakkı yoktur. Dikkate alınmayacaktır" diye konuştu.

DEDEF: HALK ÖNDERİDİR

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Haydar Ben, "İster kabul etsinler, ister etmesinler, Seyit Rıza bir halk önderidir. Dersim katliamında meşru demokratik talepleri doğrultusunda direnen bir kişidir. Bizim için bir semboldür, hafızadır. Dersim'in hafızasını ortadan kaldırmak istiyorlar" dedi.

DAD: AMAÇ TOPLUMU HAFIZASIZ BIRAKMAK

Demokratik Aleviler Derneği (DAD) Eş Başkanı Selda Güneş ise Vatan Partisinin halkların değeri ve inançları üzerindeki kışkırtma politikasını kınadı. Güneş, Vatan Partisinin bu ülkenin barışına en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade eden Güneş, şunları söyledi:

"Bir siyasi parti değil, toplumu bölmek isteyen, kışkırtan bir yapıdır. Önce Diyarbakır'da Şeyh Sait isminin kaldırılmasını istediler. Ardından da Seyit Rıza için başvurdular. Şeyh Sait de Seyit Rıza da halkların ortak hafızası ve değerlerdir. Yapmak istedikleri hafızası bir toplum yaratmaktır. Hiç kimse vatan adı altında hainlik yapmasın"

Seyit Rıza ve arkadaşları idam edilişlerinin 82. yılında anıldılar

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