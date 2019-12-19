19 Aralık 2019 15:54

SES üyesi emekçiler tek tip kılık kıyafet yönetmeliğine tepki gösterdi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şubesine üye sağlık emekçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tek tip forma dayatan kıyafet standartlarına tepki gösterdi.

SES Şişli Şubesi üyesi sağlık emekçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün tek tip forma dayatmasına karşı 'Formaya değil tek tipleşmeye karşıyız' yazılı pankartla açıklama yaparken

Fotoğraf: Evrensel

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    SES Şişli Şubesiüyesi sağlık emekçileri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık personeli için belirlediği kıyafet standartlarına karşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonu önünde basın açıklaması yaptı.

    “Formaya değil tek tipleştirmeye karşıyız” pankartı açılan basın açıklamasında konuşan SES İşyeri Temsilcisi Mehriban Emek, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknikerleri için getirdiği kıyafet standartları uygulamasının, hiçbir aciliyeti olmayan bir uygulama olduğunu belirterek “Sağlık emekçileri sağlıkta şiddet vakalarına çözüm üretilmesi, 3600 Ek Gösterge talebinin karşılanması, gerçek enflasyon oranında zam, çalışırken ve emeklilikte insan onuruna yakışır ücret talep ediyor. Çalışma koşullarından kaynaklı olarak sağlığımız bozuluyor. Onca ekonomik ve özlük sorunumuz çözüm beklerken bunları karşılamayanlar, halihazırda hiçbir çalışanın böyle bir talebi mevcut değilken üniforma değişikliğine gitmeye çalışıyor. Bu uygulama, biz sağlık emekçilerinin iş barışını bozup huzurunu kaçırmaktadır” dedi.

    "SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ VE HASTANE YÖNETİMLERİNİ YOK SAYMAKTIR"

    Hastanelerin özerkliğinin bertaraf edilerek tek yetkiliden forma dayatılmasının sağlık emekçilerini ve hastane yönetimlerini yok saymak anlamına geldiğinin belirten Mehriban Emek şöyle devam etti: Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak formaya karşı değiliz, tek tipleştiren formaya karşıyız. Uygulamanın hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknikeri kadrosunda uygulanarak hekim ve idari sınıf çalışanlarının ayrı tutulması, eşitlik ve adalet ilkesine aykırıdır. Ekonomik krizin bu kadar kendisini belli ettiği bir dönemde bizleri yeniden forma almaya mecbur bırakmak kabul edilecek bir durum değildir.

    SES Şişli Şubesi üyesi sağlık emekçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün tek tip forma dayatmasına karşı 'Formaya değil tek tipleşmeye karşıyız' yazılı pankartla açıklama yaparken

    Fotoğraf: Evrensel

    "TEK TİP KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ"

    Bu kılık kıyafet değişikliğinin sadece İstanbul’da dayatılmasının da ayrıca İstanbul gibi yaşam şartlarının oldukça ağır olduğu şehirde sağlık emekçilerine yüklenen külfet olduğu vurgulayan Emek, “Çalıştığımız kurumlarda döner sermaye ve ek ödemeler ya hiç ödenmiyor ya da çok cüzi rakamlarda ödeniyor. Bu da sağlık emekçilerini ekonomik olarak oldukça zor durumda bırakmaktadır. Sağlık hizmeti üretirken görüntüden ziyade ürettiğimiz hizmetin niteliği önemlidir. Rengine ve şekline hiçbir şekilde sağlık çalışanlarının karar vermediği tek tip kılık kıyafet yönetmeliğini kabul etmiyoruz, yaşamlarımızı tek tipleştirmenize izin vermiyoruz . Bu tek tip uygulamadan vazgeçiniz. Bu konudaki ısrarımızın ve mücadelemizin süreceğini kamuoyuna duyuruyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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