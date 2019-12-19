"3 ay miadı kalan ürünlerin ithal edildiğini Sağlık Bakanı da doğruladı

Evrensel’de ‘İlaçta büyük skandal’ manşetiyle yer alan haber, Meclis bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından yeniden gündeme getirildi. CHP’li Özel, Murat Sancak’a ait Maxicells AŞ’nin Avrupa’dan Türkiye’ye bir yıldan az miadı olan kan ürünü sokulması yasakken, üç ay miadı kalmış kan ürünlerini yok pahasına sokup, yüzde 1800 kârla hastalara ve eczanelere fatura etmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

CHP’li Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yurt dışından son kullanma tarihine çok yakın süre olan kan ürünlerinin usulsüz bir şekilde bu firma tarafından ithal edildiğini de doğruladığına dikkat çekerek, “2017’de Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole dayanılarak, kan ürünü ithal eden hastanelere ve eczanelere ilaç ürünü satan firmalar çağrıldı ve daha önce görülmemiş bir ihale yöntemi benimsendi. Kan ürünü ithalatını yapan ve bu işi Türkiye’de en iyi bilen 7 firma olmak üzere sürece dahil edilen 18 firma dışarıda bırakıldı ve ihale Maxicells AŞ’ye bırakıldı. Bu şirkete Avrupa’daki tüm iletişim noktalarının bilgileri de dahil olmak üzere bu firmaların elindeki tüm bilgiler teslim edildi. Adeta Sancak ailesine ikinci bir tank palet fabrikası; birinciyi aratmayacak imtiyazlarla verildi” dedi.

AKIL ALMAZ İMTİYAZLAR TANINDI

Sözleşme koşullarında ihalenin 5 yıl deneyimi olan bir firmaya verileceği vurgulanmışken, bu önemli ihalenin bu alanda 5 gün bile deneyimi olmayan bir firmaya verildiğine vurgu yapan Özel “Bu firma Türkiye’nin tek alıcısı ve tek satıcısı olduğu için, nerede tarihi yakın kan ürünü varsa, bunları toplamaya başladı. Türkiye’ye son kullanma tarihi 1 yıldan az kan ürünü sokulması mevzuata göre imkansızken, Maxicells, son kullanma tarihi çok yakın kan ürünlerini toplayarak, bunları 18’de biri fiyatına alarak, ülkeye soktu. Yüzde 1800’e varan kârlarla bu ürünler Türkiye’de satıldı ve kamu da zarara sokuldu” dedi. Bütçe görüşmelerinde dile getirdiği bu iddiaların Bakan Koca tarafından da doğrulandığını ve yüzde 4’e yakın kan ürününün son kullanma tarihinin çok yakın olduğunun kabul edildiğine dikkat çeken Özel “Bu, mevzuata aykırı bir durumdur. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Kan ürünlerinde skandal: Yasağa rağmen 3 ay miadı kalan ürünler ithal edilmiş!