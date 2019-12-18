Dilovası'da dereye fabrika atıklarının boşaltılması görüntülendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikanın atıkları dereye boşaltıldı. Atıkların boşaltılma anları vidanjör firması şoförü tarafından görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre, Dilovası'da İMES Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikanın atık suları dereye boşaltıldı. Tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför, fabrikalardan aldığı atıkları dereye boşaltma anını cep telefonu ile görüntüledi. Şoför, görüntülerde fabrikanın atık sularını vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu, kaçak döküm yaptıklarını, fabrikanın kantarına girdiğini belirterek, evrakı gösteriyor. Şoförün, fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği, atık suları dereye boşalttığı her anı görüntülediği ortaya çıktı.

KANALİZASYONA ATIKLARI BOŞALTIRKEN YAKALANMIŞLARDI

Geçen ay Dilovası ilçesinde çevreye yayılan kokulardan bölge halkı rahatsız olurken, kokunun kaynağını tespit edebilmek için zabıta ekipleri nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya 1 milyon 860 TL ceza kesildi. (HABER MERKEZİ)

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