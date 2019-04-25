25 Nisan 2019 20:50
Dilovası’nda iş kazası: Forktliftin altında kalan işçi yaralandı
Kocaeli Dilovası’nda forktlifin altında kalan işçi yaralandı. Vücudunda kırıklar bulunan işçinin tedavisi sürüyor.
Kocaeli Dilovası’nda forktlifin altında kalan işçi yaralandı
Fotoğraf: DHA
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçi Tolga A., kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı.
Dilovası Tavşanlı köyü Beyçayırı mevkiinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında iş kazası meydana geldi.
Tolga A. yönetimindeki forklift, yokuş aşağı inerken devrilen iş makinesinin altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Tolga A.’yı forkliftin altından çıkardı.
Sağlık ekipleri yaralanan işçiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Vücudunda kırıklar bulunan Tolga A. tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kocaeli/DHA)