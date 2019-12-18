18 Aralık 2019 12:04

Hopa'da emekliler 2020 bütçesini protesto etti: Bütçede emekli ve emekçiler yok

Hopa'da 2020 bütçesine karşı eylem düzenleyen Tüm Emekliler Sendikası üyeleri emeklilere insan onuruna yaraşır bir pay ayrılmasını talep etti.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi yürüyüş düzenliyor

Fotoğraf: Evrensel

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    2020 Bütçesini protesto eden Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi üyeleri en az emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasını istedi.

    Belediye parkında toplanan sendika üyeleri İnönü Caddesi üzerinden Hopa Meydanına yürüyüş düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Başkanı Saim Aydın “Bütçe yasaları sıradan, basit, rakamların alt alta geldiği yasa metinleri değildir. Önümüzdeki gelecek yılın tahminlerinin bilimsel olarak yapıldığı ve oluşan toplam milli gelirin nasıl pay edileceği, kimlere nasıl ve ne kadar dağıtılacağının bilgisini içeren metinlerdir. Biliyoruz ki, hazırlanan bu bütçeler, hiçbir zaman gerçek anlamda emekçileri ve emeklilerin yararına bir bütçe olmamıştır. Kimi yıllarda emekçilerin, gelirden aldıkları pay artmış gibi gözükse de bu durum işçilerin ve emekçilerin mücadelesinin ürünü olduğu bilinmelidir. Hal böyle iken özellikle son 15-16 yıldır, krizin, dış borçlanmanın, yolsuzlukların, israfın, savaşın faturası bizlere ödetilmeye çalışılmaktadır. Bunda bizlerin örgütsüz olmamızın, dağınık olmamızın, yeterli demokratik muhalefeti oluşturmamamızın payı büyüktür. Yaşam koşulları özellikle emekliler için her geçen gün daha zorlaşmakta, dayanılmaz hal almaktadır" dedi.

    Emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alan kişi sayısının 12 milyon 324 bin 186, sigortalı çalışan sayısının 22 milyon 407 bin 415 olduğunu belirten Aydın, "1000 TL'den daha az maaş alan emekli sayısı 1 milyon 100 bin. 4 milyon emekli, emekli oldukları halde çalışıyor. 2002 yılına göre emekli aylıklarındaki artış, milli gelir artışının yüzde 34 gerisindedir. Açlık sınırının 2103 TL, yoksulluk sınırının 6850 TL olduğu ülkemizde asgari ücret 2020 TL'dir. Bu nedenle diyoruz ki bu bütçede emekli ve emekçi yoktur. Bu bütçede eşit işe eşit ücret ve emekliklerin insanca onuruna yaraşır bir şekilde pay ayrılmamıştır" diye konuştu.

    Açıklamada Tüm Emekliler Sendikası olarak talepler şöyle sıralandı:

    • En az emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
    • Emeklilere her yıl için emekli aylıkları tutarında 4 ikramiye verilmelidir.
    • Emekliler ve eşleri için şehir içi ulaşım ücretsiz olmalıdır.
    • Asgari ücret tamamıyla vergi dışı kalmalıdır.
    • Emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın sorunu biran önce çözümlenmeli ve yaş sınırı kaldırılmalıdır.
    • Temel ihtiyaçlardan KDV kaldırılmalıdır.
    • Sağlık için yapılan kesintiler ve katkı payları emeklilerden alınmamalıdır.
    • Elektrik doğalgaz ve suya yapılan son zamlar geri alınmalıdır.
    • Tüm ödemeler emekli ücreti hesaplanmasına dahil edilmelidir.
    • Güvencesiz istihdam uygulamalarına derhal son verilmelidir. (Hopa/EVRENSEL)

     

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