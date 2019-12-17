17 Aralık 2019 19:24

Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!

Aydın Pamukören’de yapımı devam eden yeni JES'in ÇED halkın katılımı toplantısına yöre halkının "Her gün zehir solumak zorunda mıyız" tepkisi damga vurdu.

Pamukören JES projesinin ÇED halkın katılımı toplantısı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Özer AKDEMİR
    İzmir

    Aydın Kuyucak Pamukören’de yapımı devam eden yeni jeotermal enerji santrali (JES) ile ilgili ÇED halkın katılımı toplantısına yöre halkının tepkileri damga vurdu. JES kuyularının artık evlerinin 30 metre dibine kadar sokulduğunu dile getiren Değirmendere köylüleri, Çevre İl Müdürlüğü ve şirket yetkililerine “Her gün zehir solumak zorunda mıyız” diye tepki gösterdi.

    HALK, ŞİRKETİN SUNUMUNU İZLEMEK İSTEMEDİ

    Kuyucak Belediyesi Pamukören Kültür Merkezi'nde yapılan ÇED toplantısının başında şirketin sunumunu izlemek istemediklerini söyleyen köylüler, “Biz bunların nesini dinleyeceğiz. Gelin bir görün nereye kuyu çakıyorlar. Evlerimizin 20-30 metre dibinde gece gündüz çalışan JES’ler yaşamı çekilmez hale getirdi” dediler.

    Köylülerin tepkilerini yatıştırmak için “Avukatlarınız itirazlarınızı yazdırsın bu toplantıyı kapatalım” diyen ÇED heyetinin önerisine köylüler “Burada avukatlarımız da biz de konuşacağız, sizler dinleyeceksiniz. Yedi aydır çadırda gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bir kere bile gelip derdimizi sormadınız” diye yanıt verdiler.

    8 SANTRALİN 6’SININ RUHSATI YOK!

    Aydın Barosu Kent ve Çevre Komisyonu avukatlarının da destek verdiği ÇED toplantısında konuşan komisyon üyesi avukatlardan Akın Yakan, “Pamukörende şu anda 5 tane JES var. Bu yeni yapılmak istenen santral Pamökören Mahallesi’ne 200 metre. Yerleşim yerlerine bu kadar yakın bir jeotermal santral dünyanın hiçbir yerinde görülemez ve kabul edilemez” dedi.

    Yakan, Kuyucak ilçesindeki 8 santralin 6 tanesinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığını belirterek, Valilik ve yerel yönetimlerin izinsiz çalışan bu JES’lere göz yumduğunu dile getirdi.

    Köylülerden birisi ise "JES benim evime 30 metre. Geceleri gürültüsünden uyuyamıyoruz. Birbirimizin konuşmasını bile duyamıyoruz” derken, Aydın Barosu avukatlarından Hicran Danışman, “Burası halkın katılımı toplantısı. Burada konuşacak olan sizsiniz. Gece gündüz uyuyamayan, o JES’lerin zehirini soluyan sizsiniz. Halkın tepkisini yatışştırmak için avukatları öne sürmesinler” dedi.

    "250 TANE ZEYTİN KATLEDİLİRKEN DEVLET NEREDEYDİ?"

    Başka bir köylü ise “Biz tapulu yerimize yol açmak istedik, izin vermediler burada zeytin ağacı var diye. JES yapılan yerde 250 tane zeytin ağacı vardı. Gelin bakın bir tane kaldı mı? Adamlar 250 tane ağacı katliam gibi yok ettiler. Nerede bu devlet?” dedi.

    Çevre İl Müdürlüğü görevlilerinden birisinin “Köylüler olarak bu sıcak sudan yararlanmayı hiç düşünmediniz mi” sorusuna da bir köylü kadın, “Çiftçiyim ben, akşama kadar çalışıyorum da gece uyuyamıyorum. Zeytinim, incirim çürüyor. Her gün zehir solumak zorunda mıyız?” diye yanıt verdi.

    "HALKIN GÖRÜŞÜ NEDEN ALINMIYOR?"

    Başka bir köylü kadın da “Hava, su, toprak hepimizin ortak malı. Neden bizim halk olarak görüşümüz alınmıyor” diye sorarken, köylülerin tepkilerinin büyümesi üzerine salona polislerin getirilmesi tansiyonu daha da yükseltti.

    Köylüler, “Biz yaşamımızı korumak için buradayız, hırsızlık, uğursuzluk mu yaptık da polisi getiriyorsunuz. Geçenlerde şirketin ağaçlarımızı kesmesine direndiğimiz için polisler bizi kolumuzdan tutup tutup attı” dediler.

    Köylülerin, salondaki bazı sivil polisleri daha önce köydeki direnişleri sırasında kendilerine şiddet uygulamakla suçlamaları dikkat çekti.

    BELEDİYE BAŞKANI KAPIDAN BAKIP DÖNDÜ

    Toplantı devam ederken Kuyucak Belediye Başkanı'nın salonun kapısından bakıp içeri girmeden gitmesi de köyüllerin tepkilerine neden oldu. Köylüler, “Başkan neden kapıdan bakıp gidiyor, gelip bize sahip çıkmıyor? Oy istemeye ayağımıza geliyordu” dediler.

    JES tutanağına şirket tarafından bilgilenmek istemediklerini ve halihazırdaki JES’ler ile süren çalışmaların olumsuz etkilerini yazdıran köylüler, sık sık “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları attılar.

    NÖBET ÇADIRI ZİYARET EDİLDİ

    Köylülere destek için İzmir’den EGEÇEP üyeleri, AYÇEP, Germencik Çevre Platformu, Nazilli Çevre Platformu ve Denizli Menderes İnisiyatifi üyeleri de toplantıya katıldılar.

    Toplantının ÇED heyetine yönelik protesto alkışları ve “Şirketin değil halkın memuru olun” tepkileri ile bitirilmesinin ardından toplu olarak Değirmendere’deki nöbet çadırı ziyarete gidildi.

    TOPRAKLARIMIZI TEHDİTLE ELİMİZDEN ALIYORLAR

    Yerleşim yerinin dibine kurulan JES kuyusu

    Fotoğraf: Evrensel

    Toplantı tutanağına şikayetlerini yazdıran bazı köylülerin görüşleri şöyle:

    Ziya Topçu: “Biz JES’çilerin topraklarımızdan gitmesini istiyoruz. Arazilerimizi tehditlerle elimizden alıyorlar. Hiçbir şekilde haklarımızı gözetmiyorlar. Kokudan, gürültüden uyuyamıyoruz. Kazı ve kuyu için evlerimizin dibine kadar geldiler. Verdikleri zararları ödemedikleri gibi bu haksızlıklara karşyı dava açmak için mahkeme masraflarını toparlayamıyoruz. Mahkeme süreci ile halkı süründürüyorlar. Zeytin ağaçlarımızı köklüyorlar, tarla vasfında gösterip tarım alanı olmaktan çıkarıyorlar. Çalıştırdıkları işçilere ve taşeronlara da ücretlerini vermiyorlar”.

    Bilal Tuncer: “Pamukören’i terk etsin JES’çiler. Evlerimizin 25 metre yakınına kuyu açıyorlar. JES suları dereye veriyor. Ağaçlarımız kuruyor.”

    Mehmet Efe Yılmaz: “Proje için bir halk oylaması yapılsın. Halk istiyor mu sorulsun.”

    300 yıllık Yılmazköy jeotermal şantiyesine döndü

    300 yıllık Yılmazköy jeotermal şantiyesine döndü

    Aydın Pamukören'de jeotermal enerji santrali protestosu

    Aydın Pamukören'de jeotermal enerji santrali protestosu

    Kuyucak'ta Değirmendere köylüleri JES'e karşı ayakta

    Kuyucak'ta Değirmendere köylüleri JES'e karşı ayakta

    Değirmendereliler JES'e inatla direniyor

    Değirmendereliler JES'e inatla direniyor

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hükümetin büyümesi kapsama alanı dışında

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Kanal İstanbul ve dar gelirliye 100 bin konut!..

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Cumhuriyet çocuklarını sevmedi

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    İnfialin eşiğinde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı
    İzmir'de tekstil işçileri, sahte sigortaya karşı kolları sıvadı

    İzmir Çiğli'de DERİTEKS'in öncülüğünde başlatılan "Sahte sigortaya hayır" kampanyasının ilk toplantısı yapıldı.

    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş
    Fransa’da emeklilik reformuna karşı Paris'te kitlesel yürüyüş

    Hükümetin dayattığı emeklilik reformuna karşı grev sürerken büyük yürüyüşlerin üçüncüsü başkent Paris'te başladı.

    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!
    Pamukören JES projesinin ÇED toplantısı yapıldı: Her gün zehir solumak zorunda mıyız!

    Aydın Pamukören’de yapımı devam eden yeni JES'in ÇED halkın katılımı toplantısına yöre halkının "Her gün zehir solumak zorunda mıyız" tepkisi damga vurdu.

    GÜNCELLENDİ
    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı
    TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında önerisini açıkladı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını hafif iş kolu için 1940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu için 2331 TL olarak açıkladı.

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı
    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddete uğradı

    Diyarbakır’da 5 ayda 838 kadın şiddet nedeniyle kurumlara başvurdu. Başvuran kadınların 720’si psikolojik, 422’si fiziksel, 392’si ekonomik, 321’i dijital, 198’i ise sosyal şiddete maruz bırakıldı.

    Statüsüz mülteciliğin inşası ve Eş Başkan Erdoğan
    Statüsüz mülteciliğin inşası ve Eş Başkan Erdoğan

    Ercüment Akdeniz yazdı: Kapitalist merkezler, mülteciliğin “statüsüz mültecilik” şeklinde inşasına karar verdi. Küresel Mülteciler Forumu bunu örerken, Türkiye “güvenli bölgelere” destek istedi.

    Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın
    Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın

    Gözaltındaki gazeteci Aziz Oruç'un serbest bırakılması çağrısıyla basın açıklaması yapan Diyarbakırlı gazeteciler, "Oruç'un gazeteciliğine tanığız" dediler.

    Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti
    Metal işçileri MESS’in dayatmalarını protesto etti

    150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS sözleşmesinde patronların 3 yıllık sözleşme, yüzde 6 zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı perşembü günü kent meydanlarında eylem yapılacak.

    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Süper Lig'de 15. hafta | Sivasspor liderliğin tadını çıkarıyor, "4 büyükler" perişan
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Lösemi hastası Öykü Arin, ilk kez sinemaya ve kukla gösterisine gitti
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El Rızk Camisi taşındı
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    Dornağê Budelay albümünü çıkaran Ahmet Aslan: Selamımı enstrümanımla veriyorum
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    RED Fotoğraf'ın manifestosu
    Sılo Qız
    Sılo Qız
    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz
    Malatya'da asgari ücreti konuştuğumuz işçiler: Pazarda poşeti dolduramıyoruz

    Malatya’da işçi duraklarında asgari ücreti konuştuğumuz işçiler, pazara gidip de poşeti doğru düzgün dolduramadıklarını belirterek "Alım gücünün yükselmesi için asgari ücret yükselmeli" dedi.

    HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak
    HDP’den Urla açıklaması: Kayyum HDP ile sınırlı kalmayacak

    HDP, Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasına gösterdi ve “Kayyum saldırganlığı HDP ile sınırlı kalmayacak” uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı
    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı

    Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor
    Rekabet Kurumunun cezalandırdığı Google, Türkiye için uygulama desteğini kesiyor

    Rekabet Kurumunun 93 milyon lira ceza kestiği Google, anlaşma sağlanamazsa Türkiye’de yeni çıkacak Android cihazlara, kendi uygulamaları için lisans vermeyeceğini duyurdu.

    İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?
    İstanbul Ulaşım Çalıştayı’nda öne çıkan soru: Atatürk Havalimanı neden kapalı?

    Sürdürülebilir Ulaşım Kongresinde konuşan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanının neden kapalı olduğunu sordu: Birilerinin canını sıkacak ama umurumuzda değil. Biz 16 milyonu düşünmek zorundayız.

    Emekçiler, "güvenlik soruşturması" uygulamasına itiraz ediyor
    Emekçiler, "güvenlik soruşturması" uygulamasına itiraz ediyor

    AYM'nin "Anayasa'ya aykırı" diyerek iptal ettiği "güvenlik soruşturması" uygulamasının AKP eliyle tekrar Meclise sunulması, yurdun pek çok yerinde emekçiler tarafından protesto edildi.

    Erdoğan: Petrolü beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim
    Erdoğan: Petrolü beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mülteci sorununu böyle çözecekmiş: O petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim. 

    Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 17 milyar lirayı aşması bekleniyor
    Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 17 milyar lirayı aşması bekleniyor

    Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi 3.1 milyar lira olarak öngörülürken, bu bütçeye örtülü ödenek ve Maliye Bakanlığı yedek bütçesi de eklendiğinde bütçe 17 milyar lirayı aşıyor.

    Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam
    Enflasyon oranının yüzde 2,97 olduğu Meksika'da asgari ücrete yüzde 20 zam

    Yıllık enflasyon oranı yüzde 2,97 olan Meksika'da hükümet asgari ücrete yüzde 20 zam yapılacağını açıkladı.

    Medyada Nefret Söylemi: Evrensel ve Birgün'de nefret söylemine rastlanmadı
    Medyada Nefret Söylemi: Evrensel ve Birgün'de nefret söylemine rastlanmadı

    Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi Mayıs-Ağustos 2019 raporuna göre Evrensel ve Birgün'ün hiçbir haber ve köşe yazısında nefret söylemi yer almadı. Yeni Akit ise yine birinci oldu.

    BM İklim Zirvesi’nin ardından: Zengin ülkeler çözüme yanaşmadı
    BM İklim Zirvesi’nin ardından: Zengin ülkeler çözüme yanaşmadı

    BM İklim Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı. Emperyalist ülkelerin yanı sıra Amazonları tarıma açan Brezilya da uzlaşmaya yanaşmadı. İklim hareketinin bu zirveden doğru dersleri çıkarması gerekiyor.

    "Şırıngalı çikolata"dan yaşamını yitiren Mert'in soruşturmasına yayın yasağı geldi
    "Şırıngalı çikolata"dan yaşamını yitiren Mert'in soruşturmasına yayın yasağı geldi

    Kantinden aldığı şırınga çikolatayı yerken kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi. 

    Nepal'den Türkiye'ye gelen kadın kayıtsız şekilde çalıştırıldı, işkenceye maruz kaldı
    Nepal'den Türkiye'ye gelen kadın kayıtsız şekilde çalıştırıldı, işkenceye maruz kaldı

    Nepal’den Türkiye’ye çalışmak için gelen Sonam Karmu Hyolmo adlı kadın, yanında çalıştığı insanların kendisine işkence uyguladığını, telefonu ve pasaportuna el koyduklarını belirtti.

    AKP'li başkan kendisini desteklemeyen 7 çalışanı boş odaya sürdü
    AKP'li başkan kendisini desteklemeyen 7 çalışanı boş odaya sürdü

    Adana’nın Tufanbeyli Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Remzi Ergü, seçimde kendisini desteklemeyen 7 çalışanı görevden alarak boş bir odaya sürdü. 

    İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahındaki mülk hareketlerini araştırıyoruz
    İmamoğlu: Kanal İstanbul güzergahındaki mülk hareketlerini araştırıyoruz

    Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi ile ilgili bölgedeki tüm mülk hareketlerini araştırdıklarını açıkladı.

    CHP’li Candan Yüceer, mültecilere sınırda işkenceyi Meclis gündemine taşıdı
    CHP’li Candan Yüceer, mültecilere sınırda işkenceyi Meclis gündemine taşıdı

    CHP Milletvekili Candan Yüceer, Yunanistan’dan Türkiye’ye işkence edilerek geri gönderilen göçmen ve mültecileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.