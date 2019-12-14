14 Aralık 2019 21:30

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında sürdü

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Macron yönetimini protesto etmek için sokağa çıkan sarı yelekliler yürüyüş yapıyor.

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasına girdi.

    Sarı yelekliler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis müdahalesi ile 1 kişi gözaltına alındı.

    Nantes'ta da sarı yelekliler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı. Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

    Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi. (Paris/AA)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde
    YAZARLAR
    Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Soylu'nun hevesi, BİK'in sopası

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Dön Baba Dönelim

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Parlak istikbalimizin şerefine...

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Hep bilirlik

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Şahsım’da şair manzaraları

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Bir tutam saç, yüz yıllık özlem…

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Sahte din adamı; Tartüffe

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kuyu: Bir kadının erkek şiddetine, zorbalığına direnişi

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Sessiz Gemi" meselesi

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Türkiye’nin değil AKP’nin geleceği olabilecek bir parti

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Ya işçiler devreye girerek kazanacak ya da hiçbir şey!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Mekanın sahibi

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Gelecek partisiymiş...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Öğrenci borçları silinmelidir

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Mafya’nın raconu bozulunca

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    İşlemci açıkları krizi Plundervolt’la sürüyor

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Nükleer sa(n)tra(l)nç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avrupa'nın Gündemi: İngiltere’de seçim sonrası "nasıl bir Brexit’ tartışması
    Avrupa'nın Gündemi: İngiltere’de seçim sonrası "nasıl bir Brexit’ tartışması

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta İngiltere seçimleri ve nasıl bir Brexit tartışmaları ile Fransa'da emekçilerin 17 Aralık'taki büyük grevi öne çıktı.

    Hamallık, köftecilik, kasiyerlik her şey var: Üniversiteli işsize bir tek gelecek yok
    Hamallık, köftecilik, kasiyerlik her şey var: Üniversiteli işsize bir tek gelecek yok

    Üniversiteli genç işsiz sayısı 1 milyona dayandı. Peki işsizlik rakamların arkasındaki hayatlar bize ne söylüyor, işsiz üniversiteliler ne yaşıyor, ne yapıyor?

    Kadın öğrencileri tacizden "düdük" değil, birlikleri koruyacak!
    Kadın öğrencileri tacizden "düdük" değil, birlikleri koruyacak!

    Uludağ Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden kadınlar okulda, sokakta, iş yerinde, kampüste yaşadıkları taciz, şiddet ve emek sömürüsüne karşı birlik olma çağrısı yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda
    Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda

    Cezayir'de seçimi eski başbakan Abdulmecid Tebbun'un kazanmasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.

    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde
    İzmir'de “kent suçu” ilan edilen gökdelen projesinin iptali gündemde

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meslek örgütlerinin kent suçu olarak tanımladığı gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi.

    Bakan Soylu: Rakı Festivali geleneklerimize uygun değil
    Bakan Soylu: Rakı Festivali geleneklerimize uygun değil

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da valilik tarafından yasaklanan rakı festivalinin geleneklerle örtüşmediğini ileri sürdü.

    EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı
    EMEP: TEMSA’da sürecin mağduru işçiler olmamalı

    Emek Partisi Adana İl Örgütü, hacizleri gerekçe göstererek üretimi durduran TEMSA'da, krizin faturasının işçilere kesilmesine karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eskişehir'de kadınlar, kadın cinayetlerine karşı yaşam zinciri oluşturdu
    Eskişehir'de kadınlar, kadın cinayetlerine karşı yaşam zinciri oluşturdu

    Eskişehir Demokratik Kadın Platformunun çağrısı ile kadınlar öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyarak kadın zinciri oluşturdu.

    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    2. Çankaya Kitap Buluşması “Hadi Buluşalım” teması ile başladı
    Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor
    Egekent2’de kadınlar belediye kreşi talebiyle imza topluyor
    Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar
    Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar
    Parantez içindeki çizgilere sığmayan hayatlar; Erdal
    Parantez içindeki çizgilere sığmayan hayatlar; Erdal
    Boyun eğmedi bu çocuklar
    Boyun eğmedi bu çocuklar
    Çorum’da Evrensel ile dayanışma etkinliği: Gerçeğin peşini hiç bırakmadık
    Çorum’da Evrensel ile dayanışma etkinliği: Gerçeğin peşini hiç bırakmadık
    CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?
    CHP Milletvekili Özgür Karabat: Kanal İstanbul kimleri zengin edecek?

    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların kimlere ait olduğu sordu.

    Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı
    Bismil kayyumu kadınların bahçesine el koydu, 50 kadın işsiz bırakıldı

    Diyarbakır’ın Bismil Belediyesine atanan kayyum, belediye projesi kapsamında ekilmek üzere kadınlara verilen bahçeyi kapattı. 50 kadın işsiz kaldı.

    Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir
    Davutoğlu’nun oyları düşük; ancak iktidarı belirleyebilir

    Anket şirketleri Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Şili'de binler tek ağızdan söyledi: Birleşmiş bir halk asla yenilmez!
    Şili'de binler tek ağızdan söyledi: Birleşmiş bir halk asla yenilmez!

    Şili'de halk başkenti Santiago'daki Onur Meydanı’nda bir araya gelerek “El pueblo unido jamas sera vencido” şarkısını söyledi.

    30 ay raftan inmeyen dosyaya bir günde görevsizlik!
    30 ay raftan inmeyen dosyaya bir günde görevsizlik!

    Cizre’de sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen Ali Bağdur’un 30 aydır raftan indirilmeyen dosyası için bir günde “görevsizlik”, bir ayda da “takipsizlik” kararı verildi.

    ATO: Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyatlar durma noktasına geldi
    ATO: Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyatlar durma noktasına geldi

    Ankara Tabip Odası, ameliyatlarda malzeme ve set temin eden firmaların ücretlere itiraz etmesi nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesinde ameliyatların durma noktasına geldiğini açıkladı.

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Ayşe Arslan cinayetinde neden sonuç yok?
    CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Ayşe Arslan cinayetinde neden sonuç yok?

    Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümünün üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen soruşturma sürecinde hala bir ilerleme yok.

    Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 65’i patronlara kaynak olacak
    Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 65’i patronlara kaynak olacak

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın 2020 yılı bütçesinin yüzde 65’inin ihracat ve ticaret yapan patronlara ayrılacağını söyledi.

    Avukat Alataş: Yargı Ankara JİTEM’i aklamak için çalıştı
    Avukat Alataş: Yargı Ankara JİTEM’i aklamak için çalıştı

    Ankara JİTEM davasının avukatlarından Yusuf Alataş dosyanın beraatla sonuçlanmasına tepki gösterdi.

    Mersin'de AKP'li meclis üyelerine göre prezervatif dağıtmak örf ve adetlere aykırı
    Mersin'de AKP'li meclis üyelerine göre prezervatif dağıtmak örf ve adetlere aykırı

    Mersin Büyükşehir Belediyesinin AKP'li Meclis üyelerine göre belediyenin prezervatif dağıtması "örf ve adetlere" uygun değil. Ancak proje, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor.

    Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmasına karşı fazla mesaiye kalmayacak
    Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS dayatmasına karşı fazla mesaiye kalmayacak

    Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine fazla mesaiye kalmama kararı aldı.

    Trabzon’da acil serviste görevli doktor hasta saldırısına uğradı
    Trabzon’da acil serviste görevli doktor hasta saldırısına uğradı

    Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Tacettin Karaman, iki hastanın saldırısına uğradı. Vücudunda morluklar oluşan doktor tedavi altına alındı; saldırganlar tutuklandı.

    Cumartesi Anneleri, JİTEM davasında beraat kararı verilmesine tepki gösterdi
    Cumartesi Anneleri, JİTEM davasında beraat kararı verilmesine tepki gösterdi

    JİTEM davasında beraat kararı verilmesine tepki gösteren Cumartesi Annneleri: Katillerin üzerinde ahımız var. Mutlaka bugün değilse yarın yargılanacaklar.

    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir "bankamatik memuru" daha tespit edildi
    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir "bankamatik memuru" daha tespit edildi

    Ankara Büyükşehir Belediyesinde bilgi işlem personeli olarak görünen Serpil Özcan isimli kişinin de “bankamatik memuru” olduğu ortaya çıktı.

    İstanbul'da metro hatlarında arıza: Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu
    İstanbul'da metro hatlarında arıza: Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

    İstanbul Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri durdu. Duraklarda yoğunluk yaşandı. Seferler 5 saat sonra yeniden başladı.

    Usta Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti
    Usta Oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti

    Bir süredir akciğer rahatsızlığı ile mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğuna 35 yılını veren Hale Akınlı yaşama veda etti.