Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 57. haftasında sürdü

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 57. haftasına girdi.

Sarı yelekliler, Paris'te Estienne-d'Orves Meydanı'ndan başkentin banliyölerinden La Defense'a kadar yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde polis müdahalesi ile 1 kişi gözaltına alındı.

Nantes'ta da sarı yelekliler şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kısa süre işgal eylemi yaptı. Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 361'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi. (Paris/AA)